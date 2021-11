Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 novembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus andremo a esaminare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete smaniosi di scoprire cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 21 novembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: in amore forse siete troppo sfuggenti, non amate la troppa pressione e la vicinanza delle persone. Attenzione a non ostentare troppo egocentrismo, in particolare nei rapporti con Toro e Leone. Dove non c’è stima è difficile essere apprezzati per il vostro stile di vita. Non perdete d’occhio la situazione economica.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Se siete alle prese con una delusione d’amore da dimenticare, cercate di scrollarvi di dosso il peso della settimana. Questa domenica siate maggiormente riflessivi e prestate attenzione nei rapporti con Cancro e Capricorno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Cercate di sfruttare la posizione positiva della Luna, state lontani dalla noia e dalle persone povere di stimoli. Novità in ambito lavorativo potrebbero darvi nuova linfa per andare avanti con determinazione. Dicembre promette risvolti interessanti.

