Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 novembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo esclusivamente dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 21 novembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Le novità che state affrontando vi stanno mettendo in crisi, in particolare alcuni scontri hanno messo in evidenza il vostro orgoglio. Cercate di non esagerare e dedicate maggiore tempo anche all’amore, soprattutto verso chi vi dimostra sentimenti veri e profondi”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro prenda appunti: in amore c’è qualcosa che non va, in particolare per chi ha una relazione avviata e per chi è solo. Forse siete troppo limitati dall’inerzia. Entro aprile dedicatevi a migliorare e modificare un progetto di lavoro, soprattutto in funzione del mese di maggio, che potrebbe rivelarsi cruciale per la vostra carriera professionale.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Il momento vi impone di voltare pagina, soprattutto se questo fine settimana c’è stata qualche discussione. Non date troppa importanza all’amore del passato, ma concentratevi su una nuova relazione, se è già in corso. Gennaio e febbraio potranno essere mesi importanti sia per l’amore che per il settore lavorativo, non rovinate quindi il momento positivo con pensieri fuorvianti. Sarà una domenica positiva, ma occhio alla tenuta fisica”.

