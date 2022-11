Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 novembre 2022/ Gemelli, Cancro, Sagittario, Capricorno

Il lunedì parte con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli forse ci sono rimasti male per qualcosa sul lavoro in amore. Le stelle ore sono confuse e bisogna pensare bene ad ogni azione, anche a quelle legali. Per il Cancro, ci sono discorsi complicati da fare a partire da sabato. Questo segno dovrebbe aprirsi all’amore senza problemi. Il Sagittario ha Mercurio e Venere nel segno e se non ha perso la voglia di stare con gli altri, guarderà al futuro in maniera positiva. Il Capricorno portrà ottenere il successo con fatica e impegno: importante però non tralasciare famiglia e sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 21-27 novembre 2022/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, le stelle

Gemelli, più andiamo verso dicembre e più saranno chiare le questioni che ti assediano. Forse ci sei rimasto male per una frase che ti ha detto una persona, magari sul lavoro o in amore. Se avevi dei progetti o delle date fissate, forse alcune sono slittate. C’è chi in questo momento vuole agire attraverso un avvocato per far valere le proprie ragioni in qualche ambito: dovrà pensare se vale la pena o no mettersi in gioco. Le stelle sono confuse e l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare scelte in più o decisive dopo la prima settimana di dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 novembre 2022/ Pianeti Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione

Cancro, da sabato ci sono dei discorsi complicati da fare. Forse devi fare anche degli sforzi sul lavoro importanti, nonostante non ti senta molto in forma, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisognerebbe rilassarsi: tra martedì e mercoledì saranno giornate che permetteranno un impegno migliore, anche perché la Luna sarà più attiva. Tutti i Cancro dovrebbero risvegliare l’amore, perché con i sentimenti si vive meglio. Invece, per quando riguarda il lavoro, bisogna impegnarsi solo in progetti di rilievo.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, i pianeti…

Sagittario, sei il segno dell’ottimismo e della positività: questo segno è uno spirito libero e diventa malinconico chi sta troppo tempo chiuso in un ufficio, chi non viaggia, chi non ha incontri e ha paura degli altri. Nel caso in cui ci sia stato qualche problema, bisognerebbe ritrovare la voglia di stare in mezzo alla gente. Se questo problema non c’è, Mercurio e Venere nel segno non fanno altro che dare ancora più volontà di azione e capacità di determinare il tuo futuro in maniera positiva, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 novembre 2022/ Ariete, Leone, Sagittario, Pesci: stelle

Capricorno, la fatica e l’impegno portano al successo. Chi non si interessa di nulla è perché ancora non ha trovato una grande passione. Nella tua vita è in corso una sorta di pulizia: resteranno solo le amicizie che contano e gli amori più veri, perché sai di non poter più perdere tempo. Il prossimo fine settimana, che nascerà con la Luna nel segno, sarà utile per rivitalizzare l’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è troppo impegnato nel lavoro non deve comunque tralasciare la famiglia e i sentimenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA