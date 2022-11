Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 novembre 2022/ Pianeti Ariete, Toro, Bilancia, Scorpione

Cominciamo la settimana con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete non ha Giove nel segno ma tornare il 20 dicembre: a breve ci sarà un periodo di grande rilevanza. Il Toro non ha la pressione planetaria che aveva a novembre e questo potrebbe portare alla ricerca dell’amore: anche chi non crede in questo sentimento, dovrà ricredersi. Per la Bilancia, c’è il risveglio delle emozioni: danno grande energia i rapporti con Sagittario, Leone e Ariete. Lo Scorpione, se sta vivendo un amore, potrà rafforzarlo.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri settimana 21-27 novembre 2022/ Classifica segni

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, le stelle

Ariete, con questo cielo ci sono delle cose importanti. Questo periodo non ha lo stesso slancio dell’estate, perché Giove ora non è nel tuo segno, ma tornerà il 20 dicembre. Adesso è tempo di affrontare situazioni che avevi rimandato da tempo. Soprattutto chi deve aspettare una risposta legale, chi ha affrontato un problema fisico e ora deve riguardarsi un po’, sarà chiamato all’azione. Forse sono giornate tese, perché tu vuoi fare tutto di corsa, però un premio è in arrivo. A breve partirà un periodo di grande rilevanza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 20 novembre 2022/ Ariete, Leone, Sagittario, Pesci: stelle

Toro, non c’è più la pressione planetaria degli inizi di novembre, quindi sarebbe il caso di allargare le conoscenze. Il Toro è un segno di terra, quindi romantico, passionale, ma allo stesso tempo che bada anche al concreto. Coloro che hanno avuto una separazione nel passato o magari hanno una certa età e pensano che l’amore sia inutile, dovranno ricredersi. A volte, soprattutto dopo una giornata estenuante e faticosa, tornare a casa e trovare una persona che ti accoglie è importante, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, l’amore…

Bilancia, ecco il risveglio delle emozioni, con la Luna che tocca ancora il tuo segno. Se ci sono state ansie particolari bisogna superarle. Con questo cielo, i segni di Sagittario, Leone e Ariete ti danno grande energia. Sei una persona che ama la sicurezza, ma al tempo stesso vuole vivere una “vita spericolata”. Si rischia di essere molto misurati, casti, prudenti in alcuni momenti e in altri di rovesciare tutto, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 novembre 2022/ Stelle di Toro, Vergine, Scorpione e Cancro

Scorpione, se è nato un amore, si potenzierà. Meglio fare chiarezza in coppia: soprattutto chi vive una relazione da molto tempo, in questo periodo vorrebbe sentire delle sensazioni più belle e vorrebbe sentirsi più coinvolto da una passione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Sarebbe utile anche iniziare a programmare un evento in vista del prossimo anno. Se ci sono problemi, meglio gestirli tra martedì e mercoledì.











© RIPRODUZIONE RISERVATA