Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 novembre 2022/ Stelle Leone, Vergine, Acquario, Pesci

Come andrà questa giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali? Vediamo cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Leone torna la voglia di amare: ci sono stelle importanti per gli incontri. Per la Vergine c’è bisogno di calma in questa giornata: in certe situazioni sarà anche il caso di curare di più il proprio fisico. Per l’Acquario, la Luna è favorevole: questo segno però potrebbe vivere delle discussioni in famiglia in queste giornate. Per i Pesci, sono tre giorni importanti per chiarire quello che non va: il segno vive una situazione strana ma dal 2023 andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore…

Leone, torna la voglia di amare. Le prime giornate di novembre hanno portato una complicazione: ci sarà chi vuole recuperare un rapporto e chi vuole investire in un nuovo legame, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. I primi sei mesi del 2023 saranno illuminanti, soprattutto per tutti quelli che vogliono portare a termine un progetto di lavoro o che magari, in questi giorni sono in attesa che cambi qualcosa. Ci sono stelle importanti per gli incontri.

Vergine, ci vogliono calma e sangue freddo, anche in questa giornata! Siamo quasi al termine di questa fase e nella migliore delle ipotesi, non ci sono buone nuove notizie, ma nella peggiore, potresti avere qualcuno contro. In certe situazioni bisognerà rendersi conto che il fisico ha bisogno di una sorta di aiuto e dunque cercare di recuperare, per vedere se c’è qualcosa che non va, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni, alcuni potrebbero porsi degli interrogativi profondi che riguardano l’amore. Basta ricordarsi che non bisogna andare oltre i propri limiti.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, Luna e…

Acquario, la Luna favorevole indica un giorno interessante. Se c’è qualcosa di cui devi parlare, meglio muoversi oggi, piuttosto che martedì o mercoledì, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Possibili discussioni in famiglia se sono aumentate le spese e se ci sono dei ritardi: entro questa settimana si potranno pareggiare i conti. L’Acquario non conosce limiti, non vuole vivere di gelosie, non vuole avere una palla al piede.

Pesci, questi sono tre giorni importanti, fino a mercoledì, per chiarire quello che non va, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa è ancora una situazione strana. Infatti entro il 6 dicembre bisognerà fare piazza pulita di tutte le situazioni ambigue e se si sono progetti che non vanno, bisognerà modificarli. Dal 6 dicembre arriverà invece una grande passione. Il 2023 avrà un effetto eccezionale sul tuo segno zodiacale. A partire da marzo, Saturno sarà nel segno ed equilibrerà molte questioni. Inoltre Giove sarà favorevole nella seconda parte del 2023. Ci vuole pazienza, anche per capire cosa vuoi mantenere e cosa non ti interessa più.

