Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 21 ottobre 2019: Bilancia, Leone, Vergine, Pesci, Acquario

Oroscopo di oggi lunedì 21 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista sulle frequenze di LatteMiele per la giornata di oggi, lunedì 21 ottobre 2019. Andiamo a vedere da vicino quanto raccontato, segno per segno, sulla rubrica di Latte e Stelle. Il segno dell’Ariete è reduce da un weekend che ha complicato un po’ le cose e creato dei dubbi non facilissimi da gestire. Il Toro ha bisogno di avere fiducia in amore, anche se non manca la volontà di fare qualcosa di importante a volte ci si butta giù. Il Leone vive una settimana molto particolare anche se la sua volontà non è assolutamente messa in discussione. La Bilancia si sente decisamente perplessa e non in grado di vivere con forza quelle che sono le complicazioni di questo periodo. Il Sagittario invece vive la strada per arrivare a un novembre che sarà molto interessante. Servirà intensità e voglia per raggiungere gli obiettivi che da tempo si erano prefissati nella mente. Attenzione all’Acquario che deve avere i piedi di piombo per evitare di gettarsi troppo facilmente in situazioni che possano creare poi ripensamenti. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo ad analizzare l’oroscopo di Paolo Fox da più vicino, partiamo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha una bella porta a novembre. Grande capacità di rimettersi un po’ in gioco. Unico neo è la stanchezza, non ci si risparmia. Martedì e mercoledì si è vitali e c’è molta attrazione in amore per persone Acquario o Bilancia. Il Capricorno ha una bella settimana, inizio faticoso ma fruttuoso. Bel compenso in termini di aiuti se si sta lavorando a un nuovo progetto. Settimana importante per il lavoro, entro il 31 si è costretti. L’Acquario deve andare con i piedi di piombo, nel lavoro cose che non vanno bene. Si è un po’ folli, spesso si viene giudicati pazzi, si va sempre contro corrente. Inizio settimana complicato, meglio essere prudenti. I Pesci devono puntare sulla settimana, a parte un lieve calo si deve puntare su una settimana di grandi emozioni. Non sempre il lavoro appaga.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox e analizziamo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete è reduce da un fine settimana che ha portato dubbi. Ottobre ha dato un po’ di tormenti nei fine settimana o perché si fanno cose interessanti, ma che non danno soddisfazione o perché c’è confusione in casa. Il Toro avrebbe bisogno di fiducia in amore, non manca la volontà di fare. C’è la grande voglia di costruire e fare. Si può pensare a cambiamenti legati alla casa. Intorno ci potrebbero essere persone che non ascoltano. I Gemelli si stanno per liberare da Giove opposto. Già in questi giorni nascono nuove emozioni. Molti avranno successo e c’è contentezza per quelli che hanno lottato per lavoro o per un progetto. Il Cancro deve risolvere problemi personali, se si è vissuta una crisi o tensioni ci si deve avvicinare al partner, magari prima non c’era tempo di passare del tempo insieme e ora sì.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Infine per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere qualcosa in più su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha una settimana particolare, non è messa in discussione la volontà e tuttavia ci sono questioni di lavoro che vanno affrontate entro fine novembre. Sono giornate di tensione che invitano a non alzare un polverone. La Vergine ha una settimana redditizia e importante. Ci sono state giornate un po’ pesante. Accento sulle giornate di giovedì e venerdì, vanno organizzate al meglio perché si avrà il massimo e si potrà risolvere un problema. La Bilancia è perplessa ma chi ha ascendente Bilancia, Gemelli o Acquario può guadagnare qualcosa in più. Tutto pesa sulle spalle. Si vorrebbe avere un maggiore campo d’azione. Da una parte si è stanchi e dall’altra non mancano soddisfazione. Quello che ci si aspettava non è arrivato o si è stanchi perché per raggiungere una meta si è affrontata una scalata. Si devono fare cose in modo rilassato. Lo Scorpione ha una settimana di grande e buon auspicio, si spera che vogliate sfruttare il Sole. Si è critici e se ci si apre si potrebbe vedere un orizzonte sereno. Chi ha una storia la può confermare. I nati sotto il segno sono molto più tranquilli. Novità e molte intuizioni.



