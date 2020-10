Oroscopo Paolo Fox oggi 21 Ottobre 2020/ Che giornata sarà? Ariete, Toro, Gemelli e..

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve riepilogo delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 21 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: In questa giornata sarà finalmente possibile godere di qualche energia in più. Dopo settimane caratterizzate da numerosi ostacoli e impedimenti imprevisti, ora sembra finalmente possibile intravedere delle soluzioni utili a realizzare alcuni progetti. La rinascita prevista per la fine dell’anno sembra essere finalmente iniziata, ma per apprezzarne completamente le opportunità sarà necessario attendere l’inizio del 2021. Toro: Un grande desiderio di ottenere alcune conferme che tardano ad arrivare potrebbe far nascere alcuni conflitti, specialmente con chi sembra abusare della pazienza dei nati sotto questo segno. In queste giornata anche l’amore sembra tornare protagonista, e qualcuno potrebbe trovarsi ad essere più coinvolto del solito. Gemelli: Una Luna particolare potrebbe influire negativamente sull’umore di queste ore, ma le situazioni importanti non verranno compromesse. Per riuscire a superare questa giornata al meglio sarebbe bene riuscire a trovare un po’ di serenità rifuggendo gli impegni superflui. Cancro: Con la fine dell’anno si avvicina anche il momento in cui le opposizioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anno si dissolveranno lasciando spazio ad una rinnovata serenità. Già da ora è possibile iniziare ad avvertire una tranquillità nuova utile a programmare in maniera più definita i progetti che si desidera mettere in pratica.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Queste giornate invitano a riscoprire gli altri e il contributo che questi possono dare alla realizzazione di alcuni importanti progetti. Restare fermi sulle proprie convinzioni potrebbe risultare poco produttivo e compromettere alcune relazioni. Vergine: In questa giornata potrebbe nascere qualche difficoltà dovuta a dei possibili scontri nati all’interno dei rapporti familiari. Trovarsi coinvolti in questo tipo di scontri potrebbe generare un senso di affaticamento fisico capace di compromettere la giornata. Bilancia: Le difficoltà incontrate nel corso degli ultimi mesi sembrano finalmente concluse ed ora si potrà contare su una situazione decisamente più semplice da gestire. Finalmente adesso si potrà godere di un po’ di serenità in più. Scorpione: La giornata di oggi invita a mantenere la calma per non incorrere in discussioni inutili. Queste giornate potrebbero portare delle importanti novità in ambito relazionale, regalando nuove conferme: finalmente sarà più chiaro quali rapporti meritano di essere portati avanti.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: La situazione astrologica che caratterizza questa giornata sembra preannunciare una grande creatività da impiegare nella realizzazione di progetti che potrebbero rivelarsi molto importanti per il futuro. E’ finalmente iniziata una fase di costruzione. Capricorno: Gli impedimenti degli ultimi mesi sembrano essersi finalmente esauriti e sembra essere iniziata una nuova fase molto importante, in cui sarà possibile ottenere qualcosa di più. Opportunità in arrivo. Acquario: L’influenza di Giove e Saturno sembra accentuare il desiderio di cambiamento già insito nei nati sotto questo segno ma, specialmente in queste giornate, sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento prudente: una situazione economica non troppo florida invita a ponderare attentamente spese e investimenti. Pesci: Il nervosismo che ha caratterizzato le ultime settimane continua a farsi sentire anche durante questa giornata, creando diverse difficoltà all’interno di alcuni rapporti. La tendenza dei nati sotto questo segno ad idealizzare alcune situazioni dovrà presto scontrarsi con una realtà non troppo favorevole.



