Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: chi al top?

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Che giornata sarà quella di oggi, giovedì 21 ottobre 2021, per i segni di Aria? Non ci resta che scoprirlo grazie al celebre astrologo e al consueto appuntamento con la rubrica Latte e stelle sulle frequenze di Radio Latte e miele. Partiamo con l’Acquario, alle prese con qualche dossier di troppo. Poi abbiamo i Gemelli, tra Venere opposta e le novità in amore, mentre la Bilancia si avvicina a giorni degni di nota per i sentimenti…

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: la giornata

Acquario: le previsioni di oggi

L’Acquario sta cercando di ribellarsi a certe situazioni che non ama. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo è un segno zodiacale che ogni tanto deve cambiare pelle: ogni sei o sette anni qualcosa di nuovo Io deve sviluppare. Quindi per esempio chi ha un’attività dipendente, vede sempre le stesse persone, fa sempre le stesse cose, si agita, pensa di essere vittima dl congiure esterne, quando In realtà è dentro di sè che non sente un grande equilibrio. Quelli che hanno cambiato pelle, quelli che hanno rischiato e si sono messi in gioco sono molto contenti! D’altronde Giove nel segno porta fortuna nelle collaborazioni. Se hai iniziato un progetto diversi anni fa e non funziona o vedi che non va, non intestardirti solo per orgoglio, perché questo potrebbe fare del male a un Acquario cha vuole sempre vivere libero da vincoli e soprattutto da ripensamenti. Tu vuoi sempre fare cose che gli altri non fanno e a volte questa ricerca dell’insolito diventa faticosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione, Cancro: chi al top?

Gemelli e Bilancia, l’analisi dell’oroscopo Paolo Fox

Per i Gemelli: l’oroscopo Paolo Fox in questa giornata ti invita a parcheggiare piccole ansie. Questa Venere sarà contraria per pochi giorni, quindi se In amore cl sono del contrasti, ma la coppia è forte, perché insidiare questo rapporto con provocazioni, piccoli dispetti? Non credere a tutto quello che ti si dice! Tu sei portato a dare subito fiducia e invece adesso devi stare attento soprattutto alle malelingue.

Sabato e domenica sono due giornate molto interessanti per i Bilancia e lo dico fin da questo giovedì, in modo che tu possa organizzare qualcosa di divertente per il weekend. Cosa fare in questi giorni? Innanzitutto risvegliare l’amore, ricordando che da novembre tutto quello che non si chiarisce ora sarà più difficile da chiarire, quindi i tempi stringono per i confronti sentimentali ma sono abbastanza giusti per proporre una sorta dl cambiamento nell’attività. Giove 6 favorevole: I tanti progetti Impostati possono andare avanti, soprattutto se hai una professione indipendente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Capricorno, Toro, Vergine che giornata sarà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA