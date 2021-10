Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: che giornata sarà

Ariete, Leone e Sagittario, che giovedì 21 ottobre 2021 sarà? L’oroscopo Paolo Fox ha fatto il punto della situazione sui segni di Fuoco nel corso del celebre appuntamento con la rubrica “Latte e stelle” sulle frequenze di Radio Latte e miele. Non mancano le novità per i tre segni sopra citati. Partiamo dagli Ariete, chiamati ad affrontare una giornata particolarmente caotica, ma con aggiornamenti in amore. Il Leone deve provare a chiamarsi fuori dalle polemiche del caso, mentre il Sagittario può tener conto dell’ausilio di Luna e Venere…

Oroscopo Paolo Fox: le novità tra lavoro e amore per l’Ariete

Per l’Ariete: per l’oroscopo Paolo Fox è vero che sei accigliato perché hai la netta sensazione, a volte, di non andare avanti, però questa situazione io la guarderei con ottimismo, perché ripeto sempre che nel 2020 ari bloccato e nel 2021, perlomeno, si sta muovendo qualcosa. É vero cha si pedala in salita, però prima eri proprio fermo! Per fare questo paragone con la bicicletta, diciamo che l’anno scorso si ara rotta la catena, almeno adesso il mezzo funziona. Se si vuole un po’ più di concretezza, bisognerebbe anche essere un po’ meno ansiosi: tu sulle cose vai diretto, dritto, forse sei un po’ troppo agitato’? Sei molto forte, ma se le tue emozioni sono infiammate, non solo dall’entusiasmo ma anche da momenti di rabbia, bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Comunque in amore nuovi incontri favoriti e, tra l’altro, sabato e domenica saranno interessanti per le coppie che vogliono recuperare.

Leone e Sagittario, i consigli dell’oroscopo Paolo Fox

Per il Leone: secondo l’oroscopo Paolo Fox sei sempre pronto all’azione ma anche a fare scelte particolari. Perché alcuni segni, come il Leone o il Sagittario, alla fine prima o poi prevalgono? Perché non dicono mai no, a quasi: se ti propongono una sfida, tu difficilmente rispondi “non lo so fare”, anzi a volte i Leone bluffano e dicono “si certo, la so fare benissimo questa cosa”, poi però non & vero, ma imparano giorno dopo giorno e questo aumenta la loro esperienza. Questo giovedì nasce con una Luna un po’ strana, quindi attenzione perché un po’ più di fatica potrebbe farsi sentire.

Se c’è una nuova sfida da affrontare, Sagittario, muoviti subito! Non perché da novembre il cambio di passaggio di Vanare provochi problematiche, ma semplicemente perché ora sei pronto a fare scelte importanti, a raccogliere una grande passionalità da distribuire agli altri. Questo momento procura una fase emotiva di grande benessere e, se sei in cerca di un amore, potresti vivere qualcosa di bello: anche un amore un po’ folle, com’è nel tuoi gusti, o parallelo.



