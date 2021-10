Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. Cosa devono aspettarsi i segni di Terra per la giornata di oggi, giovedì 21 ottobre 2021? Il celebre astrologo ha fornito una risposta a questo quesito nel corso del classico appuntamento sulle frequenze di Radio Latte e miele con la rubrica “Latte e stelle”. Il Capricorno deve fare i conti con un po’ di stanchezza a causa della Luna, mentre la Vergine deve fare delle riflessioni in amore. Il Toro, infine, deve fare i conti con il monito lanciato dal personaggio televisivo…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 ottobre 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il Capricorno

Per il Capricorno: questo giovedì, secondo l’oroscopo Paolo Fox, ti mette in netta crescita rispetto alle giornate di martedì a mercoledì. Ogni tanto devi fare una sorta di recupero o punto della situazione per cercare di rimetterti in piedi: gli ultimi due giorni sono stati vissuti nel pieno recupero e oggi si respira. Inutile discutere troppo se hai a che fare con persone che non ti capiscono, si potrebbero creare conflitti troppo aspri da sopportare. Tu Io sai come sei fatto: se una persona non tl capisce val oltre e pensi “In qualche modo, faccia Il suo destino”. In realtà da questo punto di vista sei molto saggio, perché eviti di arrabbiarti per chi non meri\a la tua attenzione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

Vergine e Toro, i consigli dell’oroscopo Paolo Fox

Qualsiasi cosa non sia chiara in famiglia, Vergine, cerca di parlare con molta serenità e di non rimandare confronti a sabato e domenica, perché il weekend potrebbe riportare quella stessa tensione che c’è stata il weekend scorso. Quindi attenzione alla spese di troppo, perché tu sai che detesti gli sprechi, attenzione anche ai rapporti sentimentali che hanno vissuto qualche problematica di troppo. Se c’è bisogno di puntualizzare un rapporto, proprio questo potrebbe diventare faticoso da gestire. Attenzione anche a dei legami con parenti anziani o con un convivente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

Toro: la Luna è nel segno. Diciamo che questa 6 una giornata che mette sempre in guardia dagli eccessi. Lo dico sempre che il Toro, dall’inizio dell’anno, ha dovuto rimettere a posto i conti: sia I ricchi che I meno ricchi hanno dovuto tagliare rami secchi. Questo é molto importante: il Toro è un segno di terra, quindi quando vuole rimettere a posto i conti diventa severo con se stesso e con gli altri e di solito ci riesce molto bene. Purtroppo quello che non rientra in questo cielo, per ora, non solo è la pazienza ma anche il desiderio: in amore sai un po’ arrabbiato con una persona oppure c’è diffidenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA