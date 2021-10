Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione, Cancro: la giornata

Quali sono le novità che ci attendono oggi, giovedì 21 ottobre 2021? L’oroscopo Paolo Fox provvede a fornirci qualche indicazione. Il celebre astrologo e personaggio televisivo è intervenuto sulle frequenze di Radio Latte e miele grazie alla rubrica “Latte e stelle”, analizzando in particolare la situazione dei segni d’Acqua. Partiamo dai Pesci, che possono guardare con fiducia al futuro, mentre lo Scorpione deve fare suo un moto: “calma e sangue freddo”. Il Cancro, infine, è alle prese con una settimana decisamente particolare…

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 ottobre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox: Pesci, le previsioni

In queste 48 ore sarà molto importante per i Pesci riuscire a calibrare le tensioni. Tra l’altro secondo l’oroscopo Paolo Fox ci avviciniamo a un weekend un po’ strano, però attenzione perché questo è l’ultimo colpo di coda di un periodo che poi, da novembre, inizierà a essere molto vantaggioso, soprattutto per quelli cha davano dimenticare un amore finito mala a magari vogliono costruire qualcosa di più nella coppia. Si tratta quindi solo di stringere i denti per un po’ ed è probabile che tu debba anche sopportare alcune provocazioni. Se ti hanno promesso qualcosa, come un ritorno in scena, entro i primi mesi del prossimo anno ci sarà anche questo risveglio professionale. Insomma: calma e sangue freddo, da novembre tutto sarà più facile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: la giornata

Scorpione e Cancro, le novità dell’oroscopo Paolo Fox

Per lo Scorpione in queste 48 ore di giovedì e venerdì, c’è una certa agitazione determinata da una Luna contraria: o ci sono troppe cose da fare, oppure sei troppo preoccupato per una persona di famiglia, magari anche per un animale domestico. Insomma la tua affettività è un po’ sotto pressione e in guasto momento bisogna stare attenti alle provocazioni. Prudenza anche In amore.

Come ha detto ieri l’oroscopo Paolo Fox, questa è una settimana iniziata in maniera un po’ particolare per il Cancro: da giovedì, andrà un po’ meglio. I ricordi a volte fanno male, sono un tasto dolente per tutti i segni di acqua e ancora di più per il segno del Cancro, perché il Cancro sei il segno della “famiglia”: non mi riferisco solo alla famiglia dl nascita o quella che si forma dopo il matrimonio, perché il Cancro considera “famiglia” anche un luogo di lavoro e quindi, per esempio, i colleghi sono un punto di riferimento quasi affettivo. Tutti coloro che per vario motivo, per scelta, destino o aspirazione, hanno dovuto cambiare il proprio ambiente e non hanno più a che fare con questa “famiglia”, sono un po’ sotto pressione. É chiaro che quando un segno come il Cancro non ha un riferimento stabile, può sentirsi un po’ sbandato. Il risveglio emotivo e sentimentale coinvolge coppia di lunga data nel weekend: forse l’amore in questi giorni può salvare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 ottobre 2021/ Pesci, Scorpione, Cancro: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA