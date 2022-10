Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 ottobre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

L’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche nelle prime ore di questo weekend: l’esperto di astri, oggi, venerdì 21 ottobre 2022, ha reso note le sue previsioni e ha dato i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni cardinali, ovvero Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend di Ariete e Cancro

Caro Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questi giorni, dovrai farti due conti, non solo perché ci sono state delle perplessità economiche, ma anche per capire quello che potrai investire nel futuro, anche in termini di energie. Con Giove nel segno, la riuscita c’è ma in certi momenti devi anche sapere quali sono le persone che attorno a te restano affidabili e concrete. Molti nati Ariete sono rimasti un po’ delusi, soprattutto negli ultimi tempi, perché evidentemente questa Venere in opposizione ha rimesso in gioco l’amore, ma non sempre come avresti voluto e questo vale anche per i rapporti di amicizia.

Per il Cancro questa seconda parte di ottobre è molto interessante. Era già stato annunciato che, dal 24 del mese, molte cose sarebbero cambiate: chi ha avuto dei problemi o si è sentito messo da parte potrà finalmente ritornare protagonista. L’amore può recuperare da lunedì, ma se una storia è stata minata da profonde incomprensioni, evidentemente bisognerà andare a fondo e capire cosa c’è che non va. Soddisfazioni entro metà novembre e progetti che sembravano fallimentari potranno essere recuperati.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Capricorno

La Bilancia recupera terreno. Giove è opposto, ma rappresenta più che altro questioni legali, di soldi e di lavoro che bisogna cercare di mettere in ordine. Nella vita di molti nativi si scontra il desiderio di avventura con quello di stabilità. Il riferimento è, per esempio, alle persone sposate da anni e che hanno sempre la stessa routine: forse c’è un cortocircuito, nel senso che quello che avete voluto, fino ad oggi, non vi basta più e così entrate in discussione, persino con voi stessi! Questo weekend promette qualcosa di più.

Conto alla rovescia per il Capricorno! Se devi fare un annuncio, se devi portare avanti un progetto o se hai preparato qualcosa di importante, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da lunedì 24 tutto si svelerà. È come se finalmente si aprisse un varco e la possibilità anche di iniziare quel progetto che stai preparando da tempo. Anche se il picco l’avremo nella primavera dell’anno prossimo, in questi giorni, piano piano si potrà risalire. Se pensi di esserti allontanato da una persona, per lavoro o altri motivi, cerca di recuperare. La prima parte di ottobre è stata poco tonica, dal punto di vista relazionale, e invece in questi giorni va meglio e poi addirittura, a breve, avremo una bellissima Venere: se un rapporto è chiuso, forse non si recupererà, ma ci si potrà guardare attorno.

