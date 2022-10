Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

È arrivato il tempo di dare il benvenuto ad un nuovo avvincente fine settimana: non può quindi che tornare puntuale, anche oggi, venerdì 21 ottobre 2022, l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in cantiere per i nati sotto i segni cosiddetti mobili, ovvero Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: alti e bassi per Gemelli e Vergine

Per i Gemelli impegno lavorativo e mentale, ma questa Luna contraria oggi dice di stare un po’ attenti nelle relazioni con gli altri. Per quelli che hanno un pagamento in bilico o stanno aspettando un rimborso, forse è il caso di farsi sentire, ma comunque fino a metà novembre abbiamo buone stelle. Le soddisfazioni non sono mancate per i lavoratori autonomi e per chi si occupa di creatività. Oggi non stancarti troppo, perché la Luna contraria parla di grandi lotte, magari anche di grandi impegni mentali.

Per la Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa seconda parte di ottobre è molto interessante. Abbiamo visto, nella prima, momenti di stanchezza e difficoltà, mentre invece più ci avviciniamo al 30 e meglio è. Chi si è dovuto allontanare, per motivi di lavoro o altro, dal partner, saprà come rimediare e vi anticipo che le giornate del 24, 25 e 26 saranno importanti, perché avremo una bella combinazione di pianeti: non escludo che, entro la metà della prossima settimana, ci sia una buona risposta o un buon risultato.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Sagittario e Pesci

Caro Sagittario. È una giornata un pochino faticosa perché sappiamo che questo è un segno zodiacale reduce da un settembre un po’ confuso: c’è chi perso una traiettoria nel lavoro o non ha avuto una riconferma. Il Sagittario non si perde mai d’animo! Anzi, spesso è proprio nella confusione che riesce a trovare le soluzioni migliori. Quindi, se non si è parlato molto di sentimenti, è il caso di farlo e tutti quelli che hanno un progetto di lavoro potranno, in qualche modo, risvegliarlo.

Per i Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è un periodo pesante, ma da lunedì 24 si volta pagina! Vedrai che il 2023 accoglierà l’ingresso di Saturno nel segno, un pianeta che è un grande stabilizzatore. I mesi che vanno da qui a marzo porteranno soddisfazioni in più. Oggi c’è una Luna opposta e quindi non posso dire che tutto sia superato (soprattutto chi ha vissuto un dispiacere, nel mese di settembre, ci pensa e ci ripensa ancora), però se ti senti un po’ giù di corda, non pensare che ritorni il passato, ma inizia a sperare in un futuro migliore. Anche i sentimenti saranno premiati, dalla prossima settimana.

