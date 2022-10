Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 ottobre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

È arrivato anche oggi, venerdì 21 ottobre 2022, il momento di andare a scoprire quale futuro ha riservato l’oroscopo Paolo Fox per queste ultime giornate della settimana. Non tutti sanno che l’esperto di astrologia quotidianamente esprime le sue previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Per fortuna noi siamo sempre pronti a riassumervi tutto ciò che ha svelato. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni fissi, ovvero Toro, Leone, Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: le sorti di Toro e Leone

Caro Toro. Sono delle scelte importanti quelle che devi fare: questa è una giornata valida, con la Luna favorevole. Ricordiamo però che l’ultima parte di ottobre sarà velata da qualche opposizione planetaria: ci saranno contestazioni oppure, se hai una disputa aperta con un ex, dovrai cercare di chiarire tutto. Va bene riflettere ed è importante fare le cose con calma: attenzione a non metterti dalla parte del torto, alzando la voce.

Per il Leone è un oroscopo di Paolo Fox valido, però sei tra i segni che, alla fine di ottobre, dovranno fare delle scelte drastiche: o dentro o fuori, chi sta con te e chi è contro di te. Attenzione a chi riveli il tuo amore, soprattutto se la storia non è possibile o ci sono terzi incomodi. I cuori solitari dovranno, da lunedì prossimo, capire bene a chi rivolgersi e magari, in certe occasioni, anche tacere o trovare un accomodamento. In amore non sarà molto grande la tua pazienza, anche alla fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna di Scorpione e Acquario

Per lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci sarà una forte concentrazione di pianeti nel segno dalla prossima settimana. Di solito questo rappresenta delle bellissime intuizioni: l’ultima settimana di ottobre sarà importante. L’esperto invita tutti coloro che sono rimasti un po’ indietro a darsi da fare e chi invece non ha un amore potrebbe anche lasciarsi coinvolgere da una relazione part-time.

Più ci avviciniamo alla fine del mese e più aumenta l’agitazione e l’insofferenza per l’Acquario, soprattutto se stai facendo delle cose in cui non credi più. Se c’è una cosa che l’Acquario non sopporta è l’imposizione e il comando, per cui se ci sono delle persone che adesso cercano di dirti quello che devi fare, potresti mandarli a quel paese. Spese per la casa, per lavori o altro. I rapporti traballanti o dubbi, d’amore, di amicizia o di lavoro, entro la fine di questo mese andranno chiariti.











