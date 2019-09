OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 21 settembre 2019: Ariete, Bilancia, Leone, Vergine

Oroscopo oggi sabato 21 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox si prende le prime pagine anche per oggi, sabato 21 settembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha sottolineato segno per segno. Per l’Ariete questo è un periodo molto stressante, si tende a pensare di più alla professione che ai sentimenti. Il Toro è pronto a crescere, rischiando di ottenere presto dei risultati importanti. Il Cancro ha rimesso tutto in discussione, pronto ad ottenere un rilancio importante. Il Leone affronterà il weekend con una crescita proporzionale, pronto a concedersi qualcosa anche dal punto di vista dell’amore. I Gemelli si trovano di fronte a Mercurio e Venere che sono decisamente positivi e in grado di regalare delle belle soddisfazioni.

Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni nel dettaglio, partiamo da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: è un sabato sottotono, le prime due settimane di settembre sono state peggiori. Marte continua ad essere dissonante, crea qualche dubbio ma porta nonostante tutto qualche incontro interessante. Mercurio e Venere sono in aspetto positivo, con segni come Leone o Acquario si può costruire qualcosa di più. Capricorno: si vuole costruire una grande esistenza ed un grande futuro. Per il segno la vita è come una costruzione da implementare passo dopo passo, si possiedono le competenze necessarie per andare avanti. In amore resta qualche dubbio, ci sono stati dei problemi nelle scorse stagioni; si deve evitare di ricordare il passato. Acquario: si aprono le porte di un periodo migliore, soprattutto fisicamente. Si è somatizzato molto, se non sono molti i pianeti che aiutano si potrebbe andare incontro ad alcuni disordini. Si rischia di fare tutto all’ultimo minuto e vivere nell’ansia, l’ideale sarebbe cercare di fare ciò che si ama di più. L’amore è in recupero. Pesci: occhio ai ripensamenti, il segno non dimentica. Potrebbe esserci stato un conflitto e si potrebbe non aver dimenticato l’offesa ricevuta (tutto ciò dipende dall’ascendente). In ogni caso c’è bisogno di più tranquillità, sarà meglio fare le cose con calma. E’ un periodo di recupero, bisogna cercare di essere più prudenti e di non rimandare le cose all’ultimo minuto.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina ora e per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere cosa dice per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: sabato e domenica saranno giornate interessanti perché si potrà concedersi qualcosa di più anche in amore. Se è nata una storia non bisogna abbandonarla, se invece si è soli da molto tempo forse è perché si pretende molto dagli altri. Vergine: è un sabato stressante, così come il week end. Tutto sommato lo stress non è negativo, se ci sono in ballo situazioni di grane vantaggio potrebbe aiutare a reagire. In amore solo coloro i quali si sentono molto fermi e bloccati non riceveranno emozioni. Per sabato si consiglia prudenza, domenica le cose miglioreranno. Bilancia: le tensioni sono molte, in questi giorni probabilmente non si è molto in sé stessi. Forse si prova un po’ meno libertà rispetto al passato, e la cosa può pesare. Scorpione: si sono vissute molte tensioni ultimamente, è stato un mese sottotono sulla base di qualche taglio. C’è bisogno solo di una piccola revisione, e si potrà andare lontano.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: è un periodo stressante, forse si tende a pensare più al lavoro che alla famiglia. Toro: la fine dell’anno ed il 2020 saranno dalla propria parte, bisogna stimolare i più giovani ad agire per incentivare un cambiamento. Gemelli: Mercurio e Venere sono favorevoli, si possono fare delle buone conoscenze ed è un ottimo periodo per l’amore. Cancro: già dall’anno scorso si è rimesso in discussione tutto, non si riesce a stare tranquilli perché ogni volta c’è un intoppo. In amore se sembra tutto tranquillo in realtà c’è qualcosa che non vi convince, così anche nel lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA