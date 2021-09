Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 21 settembre 2021.

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante la luna nel vostro segno si prospetta una giornata abbastanza stancante. Probabilmente siete già alle prese con i progetti per il nuovo anno, ma attenzione a non perdere la giusta percezione della realtà. Non sempre le cose possono realizzarsi quando sperato, è necessaria la giusta pazienza. In amore cercate di evitare parole fuori luogo.

Toro , spero che tu deponga l’ascia di guerra perché venerdì e sabato sono state delle giornate furenti. Chi hai messo con le spalle al muro, soprattutto se secondo te aveva delle responsabilità o non ha fatto il proprio dovere? Forse il partner o forse c’è stato uno screzio tra genitori e figli? Probabilmente è il caso di ritrovare un po’ di tranquillità. È evidente che in questi giorni sei molto preso dal lavoro e stai facendo tante cose. Hai bisogno di un po’ di relax. La luna favorevole renderà questo martedì abbastanza positivo. Preoccupa la posizione opposta di Venere soprattutto per le coppie in crisi, alcuni screzi potrebbero destabilizzare l’armonia di coppia.

L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Gemelli, secondo l’oroscopo Paolo Fox cercate di non isolarvi troppo, date spazio alla creatività. Avrete qualche grattacapo riguardante la burocrazia, scadenze e impegni metteranno a dura prova i vostri nervi, non lasciatevi prendere dalla frenesia. Mercoledì sarà una giornata maggiormente positiva. Devo dire che a livello lavorativo è sempre una lotta: ci sono delle competizioni. Attenzione con il segno zodiacale dei Pesci ad esempio.

