Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 21 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno, l’agitazione avvertita nella giornata passata faticherà a sparire. Vi sentirete anche oggi piuttosto affaticati e scarichi. In particolare chi ha una tendenza al mettersi in gioco e darsi da fare potrebbe non avere le energie adatte. Verso il fine settimana la situazione potrebbe finalmente migliorare.

Acquario, cercate di superare le tensioni avvertite nelle giornate precedenti. Secondo l’oroscopo Paolo Fox la presenza favorevole di Marte e Mercurio sarà uno stimolo per una relazione nuova e ricca di emozioni. L’anno è stato pieno di cambiamenti, avete compreso quanto sia importante cogliere ogni occasione possibile. Sentirete di aver perso troppo tempo e potreste avvertire il bisogno di recuperare il terreno perduto.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

oroscopo Paolo Fox il segno dei Pesci ha sempre questa dualità: quando la realtà non è più gradevole, si rifugia in un mondo di fantasia, in un mondo di costrizioni. Pesci , bisogna recuperare un po’ di emozioni, di sensazioni positive. Bisogna stare meglio con se stessi. Avrai quindi la capacità di sviluppare emozioni importanti. Non dico che se c’è stata una crisi con tanto di separazione, spero per pochi, recuperi il beneamato, però non devi neanche vivere nel limbo delle emozioni passate. Secondo l’il segno dei Pesci ha sempre questa dualità: quando la realtà non è più gradevole, si rifugia in un mondo di fantasia, in un mondo di costrizioni.

Se questo isolamento dura a lungo, inevitabilmente nel tempo ci sono difficoltà perché poi è molto difficile riprendere quota. La settimana in generale sarà positiva per un buon recupero psicofisico. Il cielo è favorevole per chi ha vissuto un crollo psicologico nell’ultimo periodo, sfruttate al meglio i prossimi giorni. Il segreto sarà mostrarsi carichi e pieni di energie agli altri al fine di ritrovare se stessi. Buone notizie su più fronti potrebbero essere in arrivo.

