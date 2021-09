Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 21 settembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Cancro, qualcosa vi disturba, potreste sentirvi particolarmente nervosi. Qualche discussione mancata e che invece avreste voluto affrontare potrebbe generare ulteriore rabbia. Attenzione in questo periodo alle spese, in particolare chi ha affrontato investimenti abbastanza esosi nelle ultime settimane. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante un cielo non proprio positivo nei prossimi giorni avrete modo di recuperare.

Leone, la luna in trigono è assolutamente da sfruttare, ma per oggi la valutazione non può andare oltre le 3 stelle su 5. Troppe perplessità e preoccupazioni in ambito lavorativo non vi lasciano la giusta tranquillità. Chi ha affrontato importanti cambiamenti vivrà ancora momenti di agitazione, attenzione a non far ricadere il tutto sulla relazione sentimentale.

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Vergine, questo martedì sentirete una discreta forza. In particolare questo inizio settimana vi potrà regalare momenti abbastanza positivi. In amore cercate di non forzare troppo la mano, se le cose non vanno come pensavate allora provate ad andare oltre. Sei una persona che ragiona molto e stai attento sempre ai dettagli. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo può essere un vantaggio sul lavoro, ma un problema in amore perché in amore non sempre due più due fa quattro. Tu vuoi sempre una spiegazione razionale a tutto, ma non c’è una spiegazione razionale perché due persone si incontrano, si amano o magari si lasciano. È un giorno di recupero concesso però che tu non faccia troppo.

