Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 21 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia, nonostante la posizione opposta della luna avrete le giuste energie per cercare di recuperare un po’ di terreno perduto. Il vostro essere idealisti potrebbe generare rabbia per alcune ingiustizie vissute. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante l’accumulo di stanchezza, il segno merita 5 stelle su 5.

Scorpione, non lasciatevi sopraffare dai ricordi, sopratutto chi ha vissuto momenti di crisi nell’ultimo periodo. La troppa malinconia per il passato potrebbe gettarvi in una spiacevole inerzia. Per questo martedì le sensazioni non sono propriamente positive, ma nei prossimi giorni avrete modo di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

oroscopo Paolo Fox un’esposizione maggiore a livello professionale non aiuta. Io credo che studio e collaborazioni siano rimasti un po’ colpiti dai transiti degli ultimi tempi e quindi, anche se per molto tempo hai fatto delle cose interessanti, ultimamente hai visto che qualcosa è calato, ma non per colpa tua. Il Sagittario dovrebbe mettersi un po’ da parte. Un senso di agitazione profondo colpisce questa giornata e se porti avanti questa tensione rischi qualche discussione di troppo, soprattutto se hai a che fare con Pesci e Gemelli. Secondo l’un’esposizione maggiore a livello professionale non aiuta. Io credo che studio e collaborazioni siano rimasti un po’ colpiti dai transiti degli ultimi tempi e quindi, anche se per molto tempo hai fatto delle cose interessanti, ultimamente hai visto che qualcosa è calato, ma non per colpa tua.

Tanti Sagittario sono arrabbiati con i “raccomandati”, con quelle persone che hanno fatto qualcosa in più non per valore ma perché sono state un po’ spinte. C’è un certo senso di ingiustizia subita che devi cercare di eliminare dalla tua vita. Sei un po’ arrabbiato. La presenza di una luna in buon aspetto fa’ presagire buoni margini di recupero. In ambito sentimentale il momento è propizio per i single, nuove emozioni possono finalmente rispondere al vostro costante bisogno di novità.

