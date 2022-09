Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2022/ Bilancia in sì, Scorpione e Sagittario…

Inauguriamo un nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per scoprire cosa riservano le stelle di oggi, mercoledì 21 settembre 2022, a coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario. Salute, amore e lavoro. Chi potrà contare su un cielo favorevole? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per cui andiamo subito a scoprire cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia in ripresa

Per la Bilancia, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è un periodo di ripresa. Lontani dalla tensione che molti hanno vissuto tra lunedì e martedì, questo mercoledì rinnova la voglia di rimettersi in gioco ed essere positivi. È vero che dal punto di vista economico o legale ci sono ancora cose che non vanno: forse la burocrazia non ferma i tuoi progetti, ma ha creato delle difficoltà. Incredibile la capacità di recupero in amore! Ancora di più dal 29, quando Venere sarà nel segno. Consiglio, a tutti quelli che vogliono vivere un amore importante, di superare il periodo di riflessione e forse avete sempre amato la stessa persona, però non siete stati in grado, per vari motivi, di dimostrarglielo e adesso, da fine mese, sarà possibile.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata di Scorpione e Sagittario

Per lo Scorpione, secondo l’oroscopo Paolo Fox, queste giornate lasciano un po’ a desiderare e la ragione è che state prendendo tutto un po’ troppo di petto. Addirittura alcuni Scorpione potrebbero, tra oggi e domani, dire a loro stessi che le cose non vanno, anche semplicemente perché, durante la mattinata, è successo un piccolo problema, ma veramente una stupidaggine! Il pensiero quindi è: se inizia così, figuriamoci come andrò la giornata! Non lasciatevi prendere da preoccupazioni inutile. Se ci sono dei cambiamenti all’interno di un’azienda o personali, tutto sommato è positivo: ci potrebbero essere degli Scorpioni che lavorano come dipendenti e, non sentendosi valorizzati, potrebbero cambiare.

Un buon cielo quello di questo mercoledì e interessante anche la giornata di giovedì invece per il Sagittario. Giove è favorevole e questo alimenta la nascita di belle emozioni anche se, dal punto di vista sentimentale, ci sono alcune cose da rivedere. Di solito il Sagittario non è un segno geloso, ma potrebbero esserci degli atteggiamenti poco chiari da parte del partner. Venere contraria potrebbe aver provocato delle tensioni, le sta ancora provocando, ma dal 29 molto si risolverà. Anzi, ottobre potrebbe essere per voi il mese dell’amore.











