Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2022/ Le sorti di Capricorno, Acquario e Pesci

L’immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova anche in questi primi giorni di autunno: l’esperto di astri, oggi, mercoledì 21 settembre 2022, ha svelato le sue previsioni e i suoi preziosi consigli sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Capricorno, Acquario e Pesci. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro? Andiamo a scoprilo.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle del Capricorno

Caro Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, lunedì e martedì sono state giornate pesanti, forse anche un po’ troppo sotto pressione. Ci sono Capricorno che si stanno anche trascurando fisicamente ed esteticamente per colpa delle troppe cose da fare, ma quando un Capricorno ha un impegno, non pensa ad altro: è un segno stacanovista. Se poi c’è la passione nel portare avanti un progetto, davvero non lo ferma nessuno. Ci sarà da combattere, ma le vittorie sono dietro l’angolo. Questo è un periodo di maggiore esposizione: l’amore è molto importante e alcuni Capricorno si fanno notare molto di più.

Oroscopo Paolo Fox, la giornata di Acquario e Pesci

Per l’Acquario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, sono giornate un pochino sotto pressione. Soggiogati dagli eventi? Forse non vivete in maniera serena alcuni rapporti. I giovani non hanno nulla da perdere rispetto al futuro, perché hanno tutto da inventare e rivoluzionare. Il termine “rivoluzione” lo usai all’inizio dell’anno per definire quello che avrebbe fatto l’Acquario: si sarebbe ribellato ad un certo ordine precostituito o avrebbe voluto comunque iniziare qualcosa di nuovo. È tempo di agire.

Per i nati sotto il segno dei Pesci serve un po’ di attenzione in amore e nei rapporti con gli altri: forse in questo periodo ti trovi anche ad affrontare delle piccole polemiche. Ottobre sarà un mese molto più gentile, per quanto riguarda i sentimenti, ma in questo momento cerca di bloccare anche certi moti di ribellione. Altrimenti rischi di abbandonarti a sfoghi che sono fine a sé stessi oppure di lamentarti solo, senza riuscire a cambiare le cose. In coppia, se c’è qualcosa che non va, per ora bisogna cercare di farsi scivolare le cose addosso. Magari c’è solo una lontananza, fisica, psicologica o per motivi di lavoro: c’è tempo per recuperare!

