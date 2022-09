Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2022/ Le stelle di Cancro, Leone e Vergine

La settimana è arrivata a metà e qual è il migliore modo per avvicinarsi al weekend se non con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 settembre? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della trasmissione dal titolo “Latte e Stelle”, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se ve le siete perse, in questo approfondimento andremo a leggere le sorti dei nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, il mercoledì del Cancro

Caro Cancro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, tenersi lontani dalle complicazioni è un po’ difficile, perché Giove dissonante parla di questioni da risolvere nel lavoro. È chiaro che poi ognuno ha il suo cielo: c’è chi è proprio fermo per motivi personali, altri che da magari hanno avuto una sorta di tempesta sul lavoro, hanno dovuto cambiare e sono ancora in fase di rodaggio e altri ancora che hanno fatto partire progetti di cui però non si sa ancora l’esito, perché è sperimentale. Tutta questa serie di incertezze come può essere sanata? Dall’amore, dalla protezione di persone piacevoli. La famiglia per te è tutto, così come il rapporto con gli altri in generale. Di solito i nati Cancro hanno anche un rapporto molto stretto con i genitori. Questioni di soldi andranno risolte.

Oroscopo Paolo Fox, quale destino per Leone e Vergine

Per il Leone, secondo l’oroscopo Paolo Fox, molto importante in questo periodo è farsi valere e avere la Luna nel segno significa mostrarsi ancora più coraggiosi, potenti, affascinanti, positivi del solito. Il Leone certamente non deve dimostrare nulla a nessuno, però se fa delle cose belle vuole essere in qualche modo ricompensato, da un applauso, da una soddisfazione che è inerente anche ai guadagni. Se in certe giornate senti che qualcosa non va e ti senti pronto alla ribellione, prima di buttare tutto all’aria, pensaci! Se metti in discussione un rapporto adesso, potresti creare più danni che vantaggi.

Per la Vergine invece molto bella questa Venere che, in astrologia, non rappresenta solo l’amore, la passione, ma anche il modo in cui noi ci comportiamo e soprattutto in cui gli altri ci vedono. C’è quindi una gentilezza, un’affidabilità migliore, una capacità di comunicare fuori dal comune, in questo periodo. Qualche disputa con ex o parenti per questioni di soldi può capitare. Intanto queste stelle sono molto intriganti per l’amore: la Vergine mette alle spalle trascorsi negativi ed è pronta a fare cose nuove.











