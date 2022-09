Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 settembre 2022/ Toro momento no, Ariete e Gemelli…

È arrivata al giro di boa quest’oggi, mercoledì 21 settembre 2022, la settimana che avvicina il mese di settembre alla fine: non può che tornare puntuale, dunque, l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astri, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: alti e bassi per l’Ariete

L’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, ha bisogno di uno stop, di una pausa di riflessione, perché i progetti sono tanti, le idee sono molteplici, perché le sfide sono anche appassionanti, ma ogni tanto bisogna mettere in ordine le carte. Giove nel segno rassicura, anche se questo Mercurio contrario ha creato problemi fisici. Ci sono stati nati Ariete che da tempo dovevano affrontare una cura o una piccola operazione e che adesso ci stanno pensando o l’hanno fatta da poco. In realtà è un anno importante anche per questo: negli anni rilevanti, finalmente, facciamo scelte di un certo peso o prendiamo decisioni che gli anni prima non abbiamo avuto il coraggio di affrontare. Quindi possibilità anche di “curare” una nuova idea e tenere la regia di un progetto. Preparati a discutere, ma solo perché vuoi che le cose vadano come dici tu.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Toro e Gemelli

Classica giornata con la Luna storta, invece, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per il Toro. Le chiacchiere, le maldicenze e i pettegolezzi potrebbero infastidire. Però al segno del Toro piace essere ammirato, vestire bene ed essere al centro dell’attenzione: inevitabilmente se si espone un po’ troppo la propria vita, poi c’è il rischio che ci sia anche qualcuno che critichi, magari perché invidioso. Tra oggi e domani devo consigliarvi proprio di non esagerare nei rapporti con gli altri, anche in amore.

Per i Gemelli invece buona giornata di recupero, con la Luna favorevole. Ottobre sarà un mese importante per i creativi, per chi vuole mettersi in gioco con un’idea innovativa: i Gemelli amano molto leggere e scrivere e mi auguro che i creativi che si occupano di comunicazione abbiano un buon progetto nuovo. I legami che hanno basi solide non possono che migliorare, però attenzione: ci vuole impegno. Per esempio, se in questo periodo hai a che fare con Sagittario e Pesci, potrebbero nascere polemiche.

