Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 22 agosto 2019: Capricorno, Acquario, Toro, Scorpione

Oroscopo di oggi giovedì 22 agosto 2019

Torna anche oggi, giovedì 22 agosto 2019, l’oroscopo di Paolo Fox grazie alla rubrica Latte e Stelle in onda tutti i giorni su LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Sono stelle importanti quelle del Toro che potrebbe molto presto vivere un bel successo. I Gemelli non devono assolutamente mettere in discussioni relazioni che hanno portato fino a questo momento e che hanno creato preoccupazione. Il Cancro potrebbe circondarsi di persone concrete e in grado di dare una mano nel prendere delle decisioni. La Vergine è pronta per il grande passo, ma deve farlo solo se ha la consapevolezza di mettere ordine rapidamente nella sua vita. Il Leone ama sempre stupire gli altri e potrebbe farlo ancora anche di fronte a delle scelte importanti da fare, magari scandalizzando le persone che si troverà di fronte. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha una giornata interessante preludio di un week-end molto valido. Non c’è nulla di più intrigante. Una persona che si concede subito intriga e tuttavia questo vale solo fino a un certo punto. In molti casi è importante stare attenti. Il Toro ha stelle importanti e avere successo nelle cose che si fanno è più facile se le stelle sono buone ma bisogna sempre impegnarsi. Non è che una cosa per il segno funziona solo se l’oroscopo è valido. Se l’oroscopo è in grado di funzionare si riescono a fare tante cose. I Gemelli non si trovano messe in discussione le relazioni di vecchia data, solo i rapporti fragili e occasionali. Il fatto che ci sia bisogno di più tranquillità a livello emotivo è sotto gli occhi di tutti. Giove in opposizione già da diversi mesi ha creato una sorta di indecisione, non sfortuna ma ci sono stati momenti in cui veramente ci si è sentiti arrabbiati con il mondo. Il Cancro ha bisogno di persone concrete e reali attorno perché ultimamente è sembrato di vivere tutto in maniera instabile. C’è da dire che da un punto di vista sentimentale chi è sposato ha avuto qualche piccolo momento di tensione. Chi non ha un amore stabile adesso potrebbe essere pronto a vivere invece una relazione a distanza o perché questa persona è lontano o perché magari non è così presente perché il desiderio aumenta quando ci sono lontananze. Il segno però non è un Acquario, un Sagittario oppure un Ariete e quindi c’è bisogno di persone vere al proprio fianco. Il momento di tensione c’è proprio adesso.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con i segni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ama stupire e anche scandalizzare, a volte si fanno delle scelte impopolari che possono sembrare assurde perché amano stupire al contrario. Attenzione però a non fare il bastian contrario sempre, soprattutto a livello sentimentale. La Vergine vuole fare un grande passo, qualcuno l’ha già fatto, sposarsi o in alternativa convivere o mettere in ordine una relazione se non funziona. Se qualcuno è stato un po’ troppo lontano si potrebbe redarguirlo. Quelli che hanno vissuto una separazione hanno l’opportunità in più di rifarsi valere. Marte nel segno indica positività. La Bilancia ha stelle particolari perché in questi giorni è facile rendersi conto che alcuni progetti sono da rielaborare. Lo Scorpione ha un giovedì che invita alla cautela perché la Luna opposta porta quelle stesse tensioni che ci sono state all’inizio del mese. Se si è notato dagli inizi di agosto tensioni e inimicizie bisogna cercare di recuperare terreno. Non sono pochi quelli che devono ancora dimenticare un tradimento o l’illusione ma è importante non aspettare che un nemico cada. Si deve cercare di rivalersi in altri modi e pensate che ci sono altre soddisfazioni. Periodo di recupero per le coppie che hanno avuto piccoli problemi.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha giornate pepate, scotta però il fatto di non tornare a fare quelle stesse cose degli altri giorni e ora si deve dare un contentino a persone che ora vogliono vedere il segno fuori dal gioco. Si è in trattative per un nuovo lavoro. In amore prudenza. Il Capricorno improvvisamente potrebbe avere l’occasione giusta per tornare in scena. L’Acquario vive una giornata in cui bisogna lottare per fare le cose. Anche se in questi giorni non ci si è sentiti in forma con problemi alla schiena e postura da stress. La fine di agosto porta un recupero e tutto l’autunno è importante. Spesso si parla un Acquario sbigottito ma molti si sentono meglio. I Pesci in questa giornata hanno una buona informazione da dare oppure si è raggiunti da una buona notizia. Diverso è il discorso di quelli che sono lontani dal partner. Bisogna avvicinarsi all’astrologia con curiosità e serenità.



