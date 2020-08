Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L‘oroscopo di Paolo Fox è protagonista anche oggi 22 agosto 2020. Leone: Oggi sarà possibile fare qualcosa in più, prima di una domenica un po’ rallentata. Le grandi difficoltà economiche e lavorative impediscono di immaginare progetti eccessivamente impegnativi, ma non tolgono la necessità di impegnarsi al massimo nell’occuparsi dei numerosi impegni del periodo.

Vergine: Giove e Saturno favorevoli permettono di godere di qualche opportunità in più, specialmente in ambito lavorativo. In questo periodo sarà possibile contare sull’appoggio di molte conoscenze e su numerose opportunità utili a mostrare le proprie abilità.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione

Ecco altri due segni dall’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: La Luna nel segno sembra regalare una grande forza emotiva. La grande sensibilità che molti potrebbero dimostrare nel corso di queste giornate potrebbe creare una certa insicurezza capace di trasformarsi in polemiche. La stanchezza fisica e le difficoltà in amore non dovrebbero indurre a rinunciare ai propri progetti: a partire da settembre sarà possibile intraprendere felicemente nuovi progetti.

Scorpione: In questo fine settimana sarà possibile riscoprire una grande voglia di amare utile a superare le difficoltà affrontate nell’ultimo periodo. Le emozioni legate alla vita di coppia, quanto quelle derivate dalle relazioni familiari, potranno vivere delle ore felici.



