Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 22 agosto 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: vuoi ribellarti a una condizione che non ami. Questa situazione è uguale a quella degli inizi dell’anno, però adesso hai la possibilità di agire: forse hai già fatto una richiesta per cambiare ufficio, gruppo, forse sei proprio tu che non vuoi più fare certe cose, o vuoi ridurre la tua disponibilità per vivere, riappropriarti della tua esistenza. In effetti, la sensazione che hanno molti Acquario è quella di aver perso un sacco di tempo. Cerca in amore di vivere emozioni nuove, hai tanto bisogno di essere amato e di dare amore.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. È da venerdì sera che sei un po’ giù. A livello emotivo hai bisogno di un piccolo incoraggiamento. Venere nel segno ti permette in questo periodo anche di fare delle conoscenze speciali. Se sono stati spesi troppi soldi in passato, è ora di risparmiare: la preoccupazione di alcune coppie è proprio legata a problemi che riguardano la casa e i figli, se ce ne sono. Con un cielo così interessante comunque potrebbe farsi viva una persona che qualche mese fa è stata allontanata dalla tua vita. Ritorni di fiamma? Progetti importanti in arrivo.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Non chiudere il tuo cuore, anzi sviluppa dei nuovi progetti. Ogni tanto, proprio tu che ami parlare, che ti rapporti agli altri in maniera molto positiva, rimani in silenzio. Nei rapporti con il segno del Cancro e dei Pesci possono nascere delle piccole incertezze proprio perché tu sei una persona molto chiara e in generale, in amore, tu hai bisogno di parlare con persone che rivelano il proprio animo, che non tengono le cose nascoste. Hai questa sensazione: che qualcuno ti nasconda qualcosa.



