Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 22 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Un’altra giornata un po’ strana. Non sei giù di corda, anche perché abbiamo una Venere favorevole che spinge a grandi progetti, però ogni tanto anche tu che sei coraggioso, che riesci a gestire la tua vita e persino a volte quella degli altri, vivi dei momenti di blocco. Il batticuore è assicurato, ma non vorrei che diventasse ansia per qualcosa che devi fare e che magari in questa giornata devi cercare di completare. Calma e sangue freddo!”.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Innamorarsi è più facile. I Sagittario che ora si sentono più liberi di esternare le proprie emozioni saranno favoriti. Attenzione se in passato ci sono stati problemi e se una relazione è stata vissuta parallelamente a un altro rapporto, perché in questo caso, bisogna fare una scelta. Vuoi credere in una nuova storia d’amore, vuoi emozionarti, sentire battere forte il cuore. Le coppie che si sposano o convivono in questo periodo sono più forti adesso: hanno iniziato agosto male, ci sono stati dei ritardi, ma ora si recupera.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Non ti fermi e questo da una parte è un bene, dall’altra è un problema: è chiaro che arrivi in certe giornate alla sera completamente stanco. Comunque, Luna, Giove, Saturno, in questa giornata del 22 agosto, sono favorevoli e questa sensazione di rivincita, di forza e di energia che torna sarà una costante anche nelle prossime settimane. Poi a maggio dell’anno prossimo arriverà una sorpresa: Giove sarà nel tuo segno, ecco perché già da ora gli Ariete più avveduti e coraggiosi stanno preparando un grande ritorno in scena, in vista del prossimo anno.



