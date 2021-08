Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 22 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Devi stare sereno anche in questa giornata. Hai notato che, quando ti arrabbi, fai un doppio guaio: ti agiti, stai male e dopo devi anche cercare di calmarti. Non prendertela con nessuno e in questo momento cerca di fare la tua vita senza badare troppo a quello che pensano gli altri. Mostrarsi insofferenti, incoerenti e indecisi, non è giusto e soprattutto non aiuta a stare meglio. Questo è un giorno particolare per i rapporti familiari”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Stai mettendo alla prova una persona con il tuo modo di fare. I Cancro, quando vogliono scoprire se una persona è davvero innamorata, la mettono alla prova in maniera abbastanza fastidiosa, nel senso che non si fanno sentire, mettono il muso, ogni tanto fanno dei piccoli dispetti. In questo momento vuoi verificare se una persona è davvero dalla tua parte oppure no. Se ci sono però delle dispute importanti, delle contrarietà di un certo peso, cerca di rimanere sereno perché la seconda e ultima parte di agosto parla di scontri che, se non frenati in anticipo, possono diventare motivo di attrito, anche in famiglia, con i genitori, con i parenti, per questioni di soldi magari.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Ti trovi in una condizione particolare. La crisi più grande forse è passata, molti sono stati male, fra fine giugno e gli inizi di luglio, e qui bisogna dividere: coloro che hanno vissuto una separazione e ora stanno cercando di recuperare e coloro che invece hanno una storia su cui puntano, forse anche un po’ troppo. Ecco, attenzione a non fare cose di cui un domani potresti pentirti! In amore ricordo sempre che devi cercare di guardare più al futuro che al passato, in particolare se hai avuto delle difficoltà. Attenzione ai rapporti con Vergine e Gemelli. I contatti in questo periodo sono più fortunati”.



