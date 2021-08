Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa quarta domenica del mese di agosto non può avere inizio senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 22 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: puoi fare grandi cose per il futuro, batti il ferro finché è caldo! Le stelle indicano i periodi migliori in cui agire, quindi almeno fino agli inizi del prossimo anno puoi mettere in pratica quello che desideri. Però, non perdere un’occasione: quelli che possono iniziare un nuovo progetto, revisionare un’attività, magari anche riuscire a sottoscrivere un contratto biennale, saranno più fortunati. Per chi lavora part time, comunque questo è un periodo interessante. Buona raccolta!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 23-29 agosto 2021/ Classifica segni Top: Gemelli e...

Per il Capricorno le storie nate all’inizio di questo mese, magari in vacanza e per divertimento, ora sono sottoposte a una critica spietata. In realtà, sei un po’ preoccupato per il lavoro e quando si è preoccupati per questioni di carattere pratico, i pensieri vanno altrove e non sono concentrati a livello sentimentale. Quindi, adesso qualcuno potrebbe sentirti distratto o rimproverarti di stare tra le nuvole. In realtà, il Capricorno non è mai svagato e, quando si isola, sta solamente pensando a ciò che deve fare per il proprio futuro, per il meglio. Molto stancante in questo periodo un rapporto sentimentale. Non c’è crisi, però nelle coppie in cui non c’è più feeling, bisogna stare attenti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 21 agosto 2021/ Cancro, Leone e Vergine: amore e famiglia

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. È probabile che da venerdì tu non ti sia sentito in perfetta forma, cosa che è già capitata fra giugno e luglio. Forse un piccolo incidente di percorso, una distrazione: devi fare tante cose e non puoi pensare a tutto. Anche nei rapporti d’amore migliori ci sono state delle ripicche e delle tensioni, perché hai rimproverato il partner. Vorresti avere più energia al tuo fianco e più stabilità. La fine di questo mese di agosto presenta comunque delle buone opportunità di successo per chi cerca una nuova passione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA