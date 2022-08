Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2022/ Cambiamenti per Cancro, Leone e Vergine…

Una nuova settimana è arrivata e come darle il “benvenuto” nel migliore dei modi se non con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 22 agosto 2022. Ci sono tante novità nel cielo: il Sole sarà in Vergine dal 23, mentre Marte è da poche ore nel segno dei Gemelli e Mercurio. Gli appassionati di astri non vedono l’ora di scoprire in che modo ciò influirà nelle loro vite. L’esperto, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. Andiamo a vedere le previsioni per Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, la settimana del Cancro

Cari Cancro. Molte cose sono cambiate, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox bisogna guardare al futuro con grande interesse. L’unica cosa da evitare è diventare troppo introversi oppure di limitare i contatti con la realtà. Sono diversi i motivi per cui i Cancro si sono chiusi nel guscio: perché magari ultimamente non ci sono state delle grandi emozioni, oppure perché hanno paura di essere colpiti. Connettersi alla propria coscienza è importante e questo aiuterà anche a capire quali sono i reali bisogni e desideri dell’immediato futuro.

Leone e Vergine, le stelle per l’oroscopo Paolo Fox

I Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono sempre molto affascinanti. Poi la Luna, tra mercoledì e giovedì, transiterà nel segno, quindi bisogna lasciarsi trasportare dagli eventi che siano d’amore, che siano di lavoro. Vincono i Leoni ottimisti! Ammesso che ci sia qualche Leone pessimista. Un Leone ascendente Ariete sarà più energico di uno ascendente Pesci, poi le differenze ci sono perché magari chi è troppo impulsivo a volte può sbagliare e chi è molto sensibile vive meglio. Eventi positivi in arrivo, ma diventerai sempre più intransigente con chi non ti dà retta.

Per la Vergine invece è una fase di grande impegno: addirittura molti stanno già pensando a quello faranno nel 2023. Bisogna lavorare per tempo! Sei un programmatore nato, al punto che, anche nelle relazioni, vuoi che tutto vada per il verso giusto. Ho conosciuto pochi Vergine disinteressati alla vita lavorativa, perché di solito sono indipendenti e vogliono essere loro a tenere tutto sotto controllo. Da astrologo, quando una persona della Vergine mi fa i complimenti, sono doppiamente contento, perché sono convinto di parlare con qualcuno molto razionale e quindi se ha avuto corrispondenza fra quello che ho detto e la sua vita, lo ha constatato in maniera diretta e concreta.











