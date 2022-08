Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2022/ Gemelli in amore, Toro e Ariete…

È iniziata quest’oggi, lunedì 22 agosto 2022, una nuova settimana che ci porta verso le ultime battute dell’estate: non può che rinnovarsi, dunque, il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. L’esperto, come di consueto, ha esposto le sue previsioni agli appassionati di astri nel corso della rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento andremo a scoprire cosa c’è in serbo per i nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per l’Ariete

Cari Ariete. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, bisogna tirare fuori qualche soldo. L’esperto conferma il periodo buono, ma per un danno, per una questione inattesa o per una questione di famiglia, c’è questa fase di tensione e l’augurio è che se si tratta di danno materiale, qualcuno possa attingere a un’assicurazione o comunque farsi rimborsare. Fatto sta che, per almeno tre settimane, bisogna stare attenti con le spese. Tutto il resto però cresce a livello di passione, per cui anche se dovesse sopravvenire un problema, alla fine si supererà.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine...

Toro e Gemelli, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Per i Toro è arrivato il momento di definire una relazione d’amore: “o dentro o fuori”. A rischio di sembrar ripetitivi, questo è il tema dominante del periodo. Giove nel segno arriverà nel 2023 e per quel periodo, ovvero primavera inoltrata, premerà mettere a posto tutto ciò che non va. Tu sai benissimo che hai vissuto in maniera un po’ sbandata negli ultimi mesi e magari hai detto detto sì che erano invece dei no o magari avresti desiderato certezze maggiori. Bando alle storie e alle emozioni negative del passato: bisogna andare a vanti. Per l’amore, meglio a settembre.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci...

Va meglio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ai Gemelli. Bene sviluppare nuovi progetti, con Mercurio che inizierà un nuovo transito da venerdì. In questo momento le buone idee sono premiate e i legami con alcuni segni zodiacali possono diventare importanti: Toro, Acquario, Leone. Tu hai bisogno di stimoli in amore e hai sempre bisogno di parlare in maniera molto diretta alle persone che ami. Addirittura, la tua grande passionalità si sviluppa quando parli con una persona che ti stimola a livello mentale. I soli stimoli legati al fisico, all’intimità non bastano, ci vuole qualcosa di più, come magari un rapporto basato su piccole polemiche, scaramucce oppure sull’ironia pungente che può diventare eccitante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA