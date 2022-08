Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

Inauguriamo un nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per scoprire cosa riservano le stelle di oggi, lunedì 22 agosto 2022, a coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Salute, amore e lavoro. Chi potrà contare su un cielo favorevole? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per cui andiamo subito a scoprire cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox, Capricorno non al top

Caro Carpicorno. La Luna opposta, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non crea grandi disagi, però per chi ha finito le vacanze e torna a lavorare oppure in questi giorni è pieno di impegni, la fatica c’è. Lo sai che devi sempre remare controcorrente: ti sei fatto dei “muscoli” eccezionali, perché ora anche alle provocazioni sai reagire in maniera immediata. L’ambizione è sempre alta: tutti i Capricorno sono ambiziosi, ma per essere soddisfatti devono avere una buona capacità di azione e cultura. Oggi e domani, puoi risparmiare le parole: non vale la pensa di parlare con persone che non ti ascoltano. A livello legale, qualche disputa è un po’ più pesante del previsto.

Acquario e Pesci, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox

L’Acquario invece deve vivere di intuizioni: sei un folle serio! Significa che hai delle idee che possono essere reputate strambe dagli altri, ma alla fine hai ragione su tutti quelli che ti danno contro. Questo avviene perché l’Acquario è il segno del futuro e pensa in anticipo quello che sarà. Oggi ciò che sembra trasgressivo o assurdo, domani non lo sarà più e il rischio è di vivere in maniera un po’ difficile i legami con gli altri. Quindi, con Venere in opposizione, evita di discutere col partner se non è d’accordo con te: meglio rimandare a settembre.

Per i Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox ha parlato negli ultimi giorni di forti arrabbiature, di tensioni che possono essere ancora di più agitate da Mercurio in opposizione. Adesso si capirà meglio cos’è successo, però è facile passare dalla parte del torto se ci si agita troppo ed è questo il vero problema! Non bisogna lasciarsi influenzare troppo dalle persone che abbiamo attorno, perché se dai corda a un provocatore, rischi di fare il suo gioco. Attenzione in amore, perché questo è un cielo che, dopo un fine settimana un po’ strano, riporta delle emozioni positive in ballo. Non bisogna però insistere troppo sulle differenze.











