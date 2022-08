Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2022/ Sagittario in rivalsa, Bilancia e Scorpione…

Inizia una nuova settimana e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 22 agosto 2022. L’esperto di astrologia non poteva non soddisfare le curiosità di tutti i suoi ascoltatori. Come di consueto, lo ha fatto nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele quotidianamente. In questo approfondimento ci occuperemo delle sorti di coloro che sono nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 agosto 2022/ Cambiamenti per Cancro, Leone e Vergine...

Oroscopo Paolo Fox, la Bilancia si rialza

Queste due giornate per la Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono state un po’ fastidiose e forse è capitato di fare i conti con qualcuno che non ti dà retta. Se però hai maturato una soddisfazione negli ultimi tempi, è proprio perché hai visto un “nemico” allontanarsi oppure sei proprio tu che, dopo una vicenda legale o una baruffa, finalmente hai avuto ragione o sai che a breve ci sarà qualcosa di più. Mi piace addirittura l’ingresso di Mercurio che questa settimana arriva nel tuo segno zodiacale: non ti curare di chi dice male di te o mette in giro delle voci sbagliate, perché tanto alla fine vinci tu.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 21-26 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Scorpione e Sagittario, alti e bassi nell’oroscopo Paolo Fox

Caro Scorpione. Per te intuizioni che valgono: tranne questa Venere che insidia l’amore, che magari porta delle ironie pungenti e fuori luogo, il resto sembra abbastanza tranquillo. Ogni tanto la tua vita comporta delle battaglie, perché sei governato da Marte, e se non ti arrabbi di tanto in tanto forse ti preoccupi. Anticipa i tempi! Se c’è una persona che vuoi incontrare, meglio muoversi entro mercoledì.

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è invece tempo di rivalsa. Luna e Venere interessanti e da venerdì Mercurio sarà attivo. Cos’è successo nel weekend? Sabato e domenica mi sono sembrate delle giornate, dal punto di vista astrologico, un po’ mosce oppure piene di provocazioni o di ritardi. Tu sai come rivalerti! L’astrologia indica, poi siamo noi che in qualche modo dobbiamo darci da fare. Ogni persona che limita il tuo raggio di azione potrebbe essere allontanata dalla tua vita. In realtà hai tanta voglia di recuperare il tempo perduto.

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Sagittario, Capricorno,

© RIPRODUZIONE RISERVATA