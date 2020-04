Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2020: Ariete top; Leone in amore e lavoro… scopri l’oroscopo di Paolo Fox

Pubblicità

Oroscopo ecco i segni più in forma di oggi secondo le previsioni di Paolo Fox

Paolo Fox torna col suo oroscopo su LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni da considerarsi al top per la giornata di oggi 22 aprile 2020. La Luna continua a proteggere in maniera interessante il segno dell’Ariete che è favorito anche da Marte e Mercurio questo regala la forza per trovare una svolta non di poco conto alla propria vita. Maggio sarà un mese molto interessante. Il Toro invece ha Giove e Sole favorevole che saranno in grado di dare una preziosa mano per superare gli ostacoli. Questo è un momento di blocco generale, ma con forza e determinazione si può voltare pagina. Il Leone ha una Venere intrigante che porta a ottenere consensi sia in amore che in amicizia. Attenzione però al lavoro dove qualcosa potrebbe complicarsi. Nonostante un po’ di nervosismo però si può fare un sunto totalmente positivo della giornata a cui si va incontro.



Quali sono i segni top sul lavoro secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo?

LAVORO – E il lavoro? Nell’oroscopo di Paolo Fox troviamo diverse riflessioni molto interessanti. Il Leone vive un momento piuttosto positivo, per questo è tra i top della giornata, ma nonostante tutto sente pressioni sul lavoro e potrebbe anche ritrovarsi a litigare con qualcuno. Forse si interromperà in maniera brusca una collaborazione. L’Ariete può fare dei progetti e guardare avanti. A maggio potrebbero esserci degli accordi importanti, in una stagione che segnerà il rilancio per molti dei segni dello zodiaco. L’Acquario vede in questo momento un’opportunità per una svolta. E’ vero che si è fermato tutto, ma allo stesso tempo c’è determinazione e voglia per dare una bella scossa e pigiare il piede sull’acceleratore verso conquiste e ottimi risultati. Di sicuro il momento è particolare, ma molto presto potrebbero arrivare delle risposte a persone che non si aspettavano.



Oroscopo Paolo Fox: scopri i segni più fortunati in amore

AMORE – Concludiamo il viaggio nell’oroscopo di Paolo Fox con il campo dell’amore. Il segno dei Gemelli sta cercando proprio quello. Venere è nel segno e questo parla di sentimenti importanti che si sperano siano ripagati. Quando infatti c’è qualcosa di positivo per l’amore nell’oroscopo ricordiamo che vuol dire che si è predisposti ad amare, questo non vuol dire che la persona che è dall’altra parte sia già disponibile ad aprire le porte del suo cuore. Venere è decisamente favorevole anche per il segno del Leone che ottiene consensi non solo per quanto riguarda i sentimenti grazie a questo segno. C’è la possibilità proprio che amicizia e relazioni siano le valvole di sfogo per superare un periodo difficile per tutti. Il Sagittario deve affrontare i discorsi legati all’amore con grande calma, perché il rischio è di rompere qualche equilibrio e doversi poi trovare ad affrontare delle liti stavolta veramente pesanti. Non è di certo il periodo di lasciare il certo per l’incerto.



