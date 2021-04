Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 22 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: queste settimane potrebbero veder nascere qualche rallentamento capace di creare un po’ di frustrazione, specialmente se i progetti che si desidera portare avanti sono molti e molto impegnativi. Possibili fastidi anche in ambito amoroso, specialmente se il partner non si dimostra disposto a concedere qualche certezza in più.

Ora tocca alla Bilancia: dopo alcune settimane particolarmente pesanti, la fine di Aprile lascia pregustare l’inizio di una fase di grande recupero che aiuterà a recuperare alcune questioni bloccate da tempo. Presto sarà possibile riscattare le difficoltà vissute nei mesi scorsi, trovando l’energia necessaria a compiere alcune scelte importanti.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Tocca all’Acquario: questo anno presenterà delle grosse opportunità, ma settimane come questa dovranno scontare un certo nervosismo che potrebbe dar vita a qualche problematica relazionale. Attenzione soprattutto ai rapporti con Scorpione, Leone e Toro.

