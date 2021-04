Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di giovedì 22 aprile 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni per Toro e Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox evidenza per il Toro grazie ad una Luna in buon aspetto e ad una Venere favorevole, le giornate di oggi e domani sembrano poter regalare una bella energia. La situazione astrologica di questo periodo sconsiglia di lanciarsi in investimenti azzardati e progetti molto ambizioni, ma ciò non vuol dire che non si potrà contare sull’arrivo di alcune belle soddisfazioni. Le prossime giornate aiuteranno ad ottenere il giusto compenso per l’impegno profuso nel corso dei mesi scorsi.

Per la Vergine, una Luna molto interessante potrebbe regalare una bella intesa, specialmente con i segni del Cancro, dell’Ariete e dello Scorpione. Queste giornate invitano a portare avanti importanti iniziative, riprendendo anche quei progetti che erano stati messi da parte nei mesi scorsi. Buone occasioni anche per quanto riguarda l’amore.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox per il segno del Capricorno. Queste giornate sembrano offrire un buon recupero, utile soprattutto a ristabilire l’equilibrio che era stato messo in discussione da alcuni avvenimenti sorti nel corso delle ultime settimane.

