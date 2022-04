Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 aprile 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Venerdì 22 aprile 2022: tempo di tuffarsi nelle previsioni in vista del weekend con l’appuntamento giornaliero su Radio LatteMiele con l’Oroscopo Paolo Fox: ecco quel che c’è da sapere per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

La giornata della Bilancia secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Bilancia: La Bilancia oggi è un po’ sottotono. È un periodo un po’ strano: in certe giornate, come quella di oggi, forse ti sentirai un po’ messo da parte oppure sei sempre un po’ pensieroso, per quegli episodi della tua vita, imprevedibili, che ci sono stati negli ultimi due o tre mesi e che hanno conferito un assetto diretto e diverso a tutta la seconda parte dell’anno. Questo fine settimana parte in maniera un po’ inattiva, però per esempio domenica avrai modo di recuperare. Cerca di essere un po’ cauto.

Che venerdì sarà per Scorpione e Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Scorpione: Fine settimana interessante: venerdì e sabato sono giornate buone e magari domenica ci sarà un piccolo calo. Tante volte ti lascerai andare alla fantasia, in amore, però adesso è ora di passare a fatti concreti. La realtà può stupirti! Chi ha già un amore, tra oggi e domani può organizzare qualcosa di bello. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le promesse che ti faranno nell’ambito del lavoro possono essere mantenute, ma il meglio arriverà dopo l’estate. È comunque probabile che però, già da ora, tu debba pensare a un cambiamento, a un trasferimento. Alcuni Scorpione pensano anche di cambiare casa, quindi il lavoro probabilmente sarà una scelta conseguente a tutto ciò.

Sagittario: Se c’è un attimo di pausa, per riflettere, in questa fine di aprile un po’ strana, non dovresti sentire troppa agitazione addosso, ma è probabile che tu frema per un inizio, una novità. Gli unici veramente in crisi sono quelli che hanno un rapporto con una persona già legata o magari vivono due storie. In tutti i legami dove non c’è trasparenza e dove ci sono delle criticità, questo è un periodo che non racconta di relazioni facili. Se c’è un problema di coppia quindi, è probabile che tu ne voglia parlare. Giornata così così, in attesa di un maggio super.

