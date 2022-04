Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 aprile 2022/ Che giornata per Capricorno, Acquario, Pesci

La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci nelle previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox. La giornata di venerdì 22 aprile 2022 passata ai raggi X nella consueta rubrica trasmessa su Radio LatteMiele.

L’Oroscopo Paolo Fox analizza il Capricorno

Capricorno: Questo weekend ti aiuta a confessare l’amore che hai per una persona. Pensa pure al futuro perché questo è un periodo utile a fare progetti. Sono favoriti coloro che sono soli e cercano l’anima gemella o anche un amore part time, in quanto ho già detto che il Capricorno tutto sommato sta bene anche da solo e quindi succede che magari, dopo una separazione, lì per lì ci sia una fase difficile e poi però una sorta di stallo. Chi è in questa condizione, adesso può ripartire, mentre se c’è una storia bella, questo weekend aiuta!

Acquario e Pesci, cosa dicono le stelle secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Acquario: L’Acquario è in un momento di grande fervore e vorrebbe anche muoversi, agire e fare di più. Non fare le cose sull’onda dell’emotività, perché potrebbe diventare un problema. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox cercare di risvegliare il tuo orgoglio va bene, ma se c’è da prendere accordi con una persona ed entro i primi giorni di maggio puoi riuscire a stipulare un contratto e arrivare alla conclusione di alcuni progetti che hai in mente, molto meglio. Giornata clou: domenica.

Pesci: Ci sono dei giorni importanti e questo fine settimana lo è: Venere è facile da gestire e ti aiuta. Aiuta persino a chiudere storie difficili, in quanto puoi congedare chi non ti capisce più e lo dico in particolare a chi esce da un momento complicato che c’è stato soprattutto nel 2021: dare spazio a un nuovo interesse è possibile. Posso immaginare che eventuali problemi si risolvano e che, sul lavoro, chi ha delle cause o delle questioni legate alla burocrazia e sta aspettando un rimborso, adesso avrà delle buone notizie.

