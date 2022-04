Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 aprile 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

La giornata di Ariete, Toro e Gemelli: cosa devono aspettarsi questi segni per venerdì 22 aprile 2022? Scopriamolo con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox nella consueta rubrica quotidiana trasmessa su Radio LatteMiele.

Ariete, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Ariete: Cari Ariete, penso che oggi una piccola pausa di riflessione ci voglia. Certo che stia per arrivare un periodo importante e che siete pieni di idee, ma proprio per questo motivo ci sono contenziosi da mettere a posto e forse qualcuno che non ha capito la lezione. Eh sì, perché adesso non avete assolutamente voglia di rincorrere la gente, semmai sarà esattamente il contrario. Comunque, la cautela oggi è d’obbligo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del venerdì per Toro e Gemelli

Toro: La Luna è in buon aspetto e Venere è attiva. Il Toro difende le sue proprietà: non dico tanto quelle materiali, ma quelle affettive, lavorative. Per esempio, se hai fatto un lungo percorso e improvvisamente qualcuno ti ha voltato le spalle, è normale che tu ti sia arrabbiato. Ricorda però che chi ti perde, perde un tesoro! Molti si renderanno conto che sei importante e necessario. Un fine settimana che inizia bene.

Gemelli: Non è il caso di pensare agli inizi di questa settimana: ti ho messo in fondo alla classifica non perché questo sia un “periodo no”, ma semplicemente perché è un periodo di attesa e ai Gemelli non piace aspettare. Ci saranno talmente tante emozioni e novità nei prossimi giorni che bisognerà essere anche cauti. Ovviamente chi si chiude in casa otterrà meno: io spero sempre che il parere delle stelle collimi con le nostre azioni e le stelle inclinano, ma non determinano. Però quando hai un periodo importante lo senti, perché tante cose si sviluppano e credo che molti Gemelli abbiano dei bei progetti, in vista del prossimo mese.

