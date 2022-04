Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 aprile 2022/ Previsioni per Cancro, Leone e Vergine?

L’Oroscopo Paolo Fox come ogni giorno propone le sue previsione sulla rubrica radiofonica di LatteMiele: per quanto riguarda venerdì 22 aprile 2022, ecco cosa attende i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Venerdì 22 aprile, il segno del Cancro cosa si aspetta?

Cancro: Cari Cancretti, ricordatevi che il cuore è importante: lo è questa settimana e lo sarà ancora di più la prossima, perché Venere e Giove parlano di emozioni. Non è detto che l’amore sia quello per la vita e non è detto che chi non si sposa o non convive sia condannato all’isolamento, in quanto ognuno vive l’amore come meglio crede. Certo che la coppia a te piace: condividere i pensieri, con una persona che segua il tuo passo, ti piace tanto. Allora cerchiamo in questo fine settimana di recuperare. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox oggi la Luna è opposta, ma la valutazione generale è positiva. Solo qualche fastidio allo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Leone e Vergine

Leone: Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox rivelano che se in questi giorni vedete che qualcosa non va oppure fremete perché siete in attesa di qualche risultato, non dovete arrabbiarvi perché da maggio si porta avanti un progetto, si inizia a fare qualcosa di più. E tutto questo non potrà che rivalutare non solo la vostra buona volontà, ma anche la vostra capacità di azione. Se poi questa azione è mirata all’amore, magari avete voglia di stare con qualcuno o ufficializzare una storia, avrete tanto. Sembra che in questi giorni non capiti nulla, ma lo sapete che molto si scatenerà nel mese di maggio. Avrete molto fascino da mettere in gioco.

Vergine: Non c’è dubbio che questi giorni siano più faticosi, magari c’è stata qualche persona che si è messa in un angolo. Ricordate, se mi seguite, che mercoledì e giovedì ho detto che sarebbero state giornate pesanti? Oggi si recupera perché probabilmente c’è chi non vuole più fare un certo gioco, c’è chi non vuole più accompagnarsi a persone che non gradisce. Stando all’Oroscopo Paolo Fox per te è importante il lavoro, la riuscita sociale: giusto fermarsi, ma non fermarti troppo perché poi ti prende la pigrizia. Fine settimana importante e le coppie che vogliono convalidare una relazione, facendola diventare ufficiale, avranno un’estate importante.

