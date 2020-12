Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 dicembre 2020/ Ariete, Leone e Sagittario…

Non manca l’appuntamento con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 20 dicembre 2020. In questo spazio dedicato alle parole dell’astrologo nella rubrica Latte & Stelle sulle frequenze di Radio Latte e Miele ci occupiamo in particolare dei segni di Fuoco: dunque Ariete, Leone e Sagittario.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone secondo Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dal soffermarci con l’Ariete: La giornata di oggi invita a lasciarsi andare, riscoprendo l’intensità di un sentimento che si poteva erroneamente credere estinto a causa delle distanze create dalle difficoltà degli ultimi mesi. Nonostante non si possa pensare di risolvere tutto subito, la fase più complicata sembra essersi conclusa: finalmente sarà possibile sperare in una situazione migliore.

Leone: In questo periodo i nati sotto il segno del Leone potrebbero subire il fascino di situazioni piuttosto complesse da portare avanti, trovandosi nella condizione di doversi confrontare con diversi problemi per riuscire a raggiungere i propri obbiettivi. Favorite le avventure sentimentali.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Finiamo lo studio dei segni di fuoco con il Sagittario: L’importante transito che Venere sta effettuando all’interno del segno potrebbe portare qualcuno a mettere in discussione alcune relazioni, rivolgendo altrove alcune attenzioni e spingendo qualcuno a coltivare relazioni parallele.



© RIPRODUZIONE RISERVATA