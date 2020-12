Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 dicembre 2020/ Gemelli, Bilancia e Acquario

I Segni d’Aria sono grandi protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di questo marted’ 22 dicembre 2020 su Latte & Stelle, la trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Occupiamoci allora di Gemelli, Bilancia e Acquario: cos’hanno in serbo gli astri?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

L’oroscopo parte dai Gemelli: La presenza di Venere in opposizione potrebbe portare qualche difficoltà sul piano amoroso, portando qualcuno a rivangare il passato o a dare vita a delle situazioni di conflitto evitabili. Per riuscire a trascorrere questa giornata in serenità sarebbe meglio riuscire a limitare le polemiche.

Bilancia: La grande confusione che ha caratterizzato gli ultimi mesi sembra essere sul punto di dileguarsi, lasciando spazio a delle importanti decisioni da prendere. Per essere certi di compiere la scelta migliore sarebbe bene riuscire a fermarsi a pensare cosa si desidera.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Finiamo con l’Acquario: La giornata di oggi sembra offrire qualche occasione in più per dare libero sfogo alla grande energia che da qualche tempo sta pervadendo i nati sotto questo segno, ma bisognerà prestare attenzione alle possibili tensioni che potrebbero riversarsi su una relazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA