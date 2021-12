Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: la rivoluzione che state affrontando per alcuni è già a buon punto, sfruttate quindi gli stimoli del momento. Non date importanza a chi non ha intenzione di seguirvi, rigate dritti sulla vostra strada. Attenzione in ambito lavorativo dove dovreste cercare maggiore ordine.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Il momento vede i sentimenti sottotono, avete difficoltà nel percepire l’amore vero dai piccoli gesti. Cercate di accettare gli altri per quello che sono, nonostante Venere contraria non aiuti in tal senso. Attenzione alle trasgressioni che spesso possono non essere la soluzione migliore.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri oggi 21 dicembre/ I segni flop: male il Leone

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli questo mercoledì siete pronti per agire, attenzione però al prossimo fine settimana che potrebbe risultare partecipare. In prossimità delle feste circondatevi delle persone giuste, allontanando così il rischio di annoiarvi. Saturno a favore resterà anche nel 2022, a vantaggio di un recupero in ambito lavorativo.

LEGGI ANCHE:

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 21 dicembre/ La Top 5 dei segni: che Capricorno!

© RIPRODUZIONE RISERVATA