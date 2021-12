Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 22 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: sfruttate nel giusto dei modi la posizione positiva della luna che avvantaggia i nuovi progetti. Siete sempre predisposti al successo, anche nei momenti più ostici. Osservate anche i nemici per trovare nuovi modi per superare i vostri limiti. Il periodo prevede un cambiamento in ambito lavorativo.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. È il momento di rinnovare progetti e programmi, i risultati iniziano a darvi conforto. Il futuro è sempre importante e la voglia di mettervi in gioco non manca. Proponete le vostre idee di indipendenza senza remore, anche a costo di alcune discussioni in ambito familiare. Sfruttate la luna nel segno per questa chiusura di anno.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. L’anno che arriva necessiterà un grande impegno e una buona dose di fatica. Anche quando non trovate strade semplici siete sempre pronti a trovare altre vie. Nell’aria ci sono grosse novità, nonostante alcune discussioni con il partner la scorsa domenica. Prestate comunque una buona attenzione in amore.

