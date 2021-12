Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se siete dello Scorpione siete sempre personalità battagliere, anche leggermente provocatori. Cercate di non andare sempre oltre con le parole, sopratutto in ambito lavorativo. Non mancherà la passione nei prossimi giorni grazie alla presenza favorevole di Venere, questo mercoledì evitare le ore piccole in vista dei prossimi impegni.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Sentite molto l’aria natalizia, sopratutto il vivere le festività in famiglia. Al momento però c’è qualcosa che vi destabilizza, sopratutto nel rapporto con gli altri. Qualcuno ha tradito i vostri sentimenti generando il vostro malumore. Cercate di fare maggiore chiarezza evitando di arrabbiarvi proprio in questi giorni di festa.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Le prossime festività saranno un momento ottimo per le emozioni, grazie anche alla presenza positiva di Giove. Potreste accusare un po’ di malinconia per qualche persona che manca, cercate di andare oltre i motivi di tristezza. Per il prossimo anno siate pronti alle nuove sfide, sono tanti gli scenari positivi che potrete sfruttare.

