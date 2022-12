Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

La settimana è arrivata a giovedì 22 dicembre 2022, è il momento di andare a scoprire quale futuro ha dettato l’oroscopo Paolo Fox tramite le previsioni durante la rubrica “Latte e Stelle”, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questa occasione l’approfondimento è dedicato ai nati sotto i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete e Toro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete. Questa giornata può portare ancora qualche piccolo fastidio e ti consiglio di agire con una certa attenzione. Diciamo che queste stelle non sono proprio contrarie, ma se ci sono delle dispute in famiglia, bisogna cercare di sanarle e poi ricordiamo che, non tutti, ma molti Ariete hanno avuto anche delle difficoltà dal punto di vista lavorativo ed economico. La cosa che vedo è un grande Giove, entrato da due giorni nel segno, ma anche una sorta di gabbia dorata in cui sei rinchiuso: presto arriverà la possibilità di uscire fuori da quest’obbligo e tensione. Pensiamo solo al buon transito di Venere che parte agli inizi di gennaio. Insomma, non affaticarti e soprattutto a Natale evita tensioni inutili.

Cari Toro mai cielo fu più parziale di così! A tuo favore ovviamente. Non rimandare azioni importanti e approfitta anche di questa buona energia fisica che stai ritrovando. Quando abbiamo un buon cielo, possiamo anche dire ad una persona “vattene!” senza soffrire o magari, spero in meglio, ad una persona che ci piace, “stiamo insieme per sempre”. Chi avesse già contratto un rapporto d’amore interessante potrà svilupparlo al meglio e per quanto riguarda i sentimenti c’è qualcosa di nuovo. Natale sì!

Oroscopo Paolo Fox 22 dicembre 2022: la Luna di Gemelli e Cancro

Per i Gemelli la paura di ricadere in problemi legati a tensioni, maturate di recente, è sempre piuttosto alta. Va ricordato che a volte, soprattutto i giovani, quando sono imbarazzati su quale lavoro scegliere, su quale lavoro fare, si sentono un po’ sbigottiti e spaesati. Questa sera osserva le mosse della persona che ami: forse ci sarà qualche distanza da colmare.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per il Cancro le opposizioni planetarie del periodo rendono tutto un po’ complicato: da chi deve superare un problema fisico a chi, semplicemente, in questo periodo non si sente più protetto abbastanza. Il Cancro è un segno forte, ma ricordiamo che a volte si mostra più energico di quello che è davvero e allora, in questo momento, attenzione a vivere i sentimenti in maniera realistica, perché non vorrei che ci fosse qualche contrasto di troppo. Comunque, avrai bisogno di persone care intorno, per sentirti più forte e magari anche per superare un problema.

