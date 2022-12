Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox si rinnova per questo giovedì 22 dicembre 2022, con le previsioni dell’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle. In questo approfondimento ci occuperemo di coloro che sono nati sotto i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Cosa accadrà loro, tra amore, salute e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Leone e Vergine

Per il Leone questa Luna positiva ti aiuta: hai più voglia di fare e di divertirti e questo periodo incentiva le emozioni. Nel lavoro ci sono state delle problematiche: bisogna ricordare che tu sei una persona anche competitiva, quindi non ti devi imbarazzare, se poi c’è chi cerca di farti cadere o magari di farti trovare in situazioni imbarazzanti. Comunque ti aspetta un bel futuro, visto che Giove ha iniziato un transito utile. Semmai sarà l’amore a dover essere cautelato: le distanze andranno colmate.



Cara Vergine. Questa giornata aiuta e, se guardo le stelle di inizio dicembre, posso dire che ora sei più forte e hai una carica migliore, poichè c’è anche chi è stato male e ha dovuto superare un grande problema: ora vede il futuro più roseo! Le giornate attorno al Natale potranno rivelare qualcosa di molto interessante e spero che arrivi anche un dono in più.

Oroscopo Paolo Fox, le sorti di Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia, sai che con la persona cara o con un parente c’è qualcosa che non va: a volte ci sono stati momenti di forte disagio. Forse uno dei due si è trovato in imbarazzo e c’è chi ha anche vissuto un periodo in cui è rimasto in silenzio, per evitare imbarazzi nella coppia. Vi chiedo ancora un po’ di pazienza fino alla fine di dicembre e soprattutto chi ha una storia poco chiara dovrà evitare di renderla ancora più offuscata. Un ottimo legame, a livello affettivo, può comunque nascere con una persona del Leone.

Caro Scorpione. Devi fare molte cose in questi giorni. Venere e Sole sono favorevoli, però sai come sei fatto: vuoi la perfezione e la perfezione non è di questo mondo, soprattutto in amore e più di tutto se frequenti Leone e Acquario. Molto importante è ritrovare la complicità della famiglia: stare meglio è possibile, anche attorno a Natale.











