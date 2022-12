Oroscopo Paolo Fox oggi, 22 dicembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oggi, giovedì 22 dicembre 2022 ci confrontiamo come ogni giorno con l’oroscopo Paolo Fox. Le previsioni proposte come sempre sulle frequenze di Radio Latte e Miele nel corso della rubrica Latte e Stelle ed approfondiamo dunque cosa dovranno aspettarsi i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, il giovedì di Sagittario e Capricorno

Per il Sagittario recuperare buona volontà è più facile e in questo momento potresti sentirti addirittura entusiasta delle cose che fai. Se poi vuoi farti perdonare un momento di lontananza, di stanchezza o di distrazione, sappi che le giornate da Natale a Capodanno saranno ottime. Favoriti anche i nuovi incontri.



Per il Capricorno avere tanti pianeti nel segno significa che non solo non manca la determinazione, ma anche che non mancano le cose da fare: sei fin troppo preso da tanti impegni e preoccupazioni. Questo dipende anche dalle molteplici responsabilità che hai caricato sulle tue spalle. Col partner giusto al fianco c’è possibilità di intesa. Grande cielo per chi comanda, per chi vuole avere un ruolo di rilievo e più ci avviciniamo a maggio 2023 e meglio sarà.



Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

Ci sono delle tensioni planetarie per l’Acquario, ben vengano i chiarimenti nella coppia e i momenti di conversazione, però ricorda di non forzare la mano al destino: sei una persona molto lineare, molto semplice e se una storia non va più come prima, è inutile trascinarla. Le amicizie riservano affetto e comprensione e gennaio regalerà Venere nel segno, il che non è poco per l’amore e gli incontri.

Per i Pesci vuoi portare avanti delle situazioni che sono decisamente di rilievo nella tua vita? Allora cerca di dimenticare le preoccupazioni perché, di recente, tutto quello che hai fatto è costata tanta fatica: programmi che non sono andati bene o comunque dai quali ti saresti aspettato di più. Addirittura c’è persino chi ha giocato nelle retrovie, ovvero ha tentato di non lasciarsi troppo coinvolgere dall’ambiente circostante, per evitare di stare male. Comunque c’è una bella occasione, da qui alla fine dell’anno, per rinvigorire i sentimenti.

