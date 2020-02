Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 febbraio 2020/ Gemelli, Sagittario, Acquario, Bilancia…

Paolo Fox, oroscopo oggi 22 febbraio 2020: Gemelli, Sagittario e Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi, 22 febbraio 2020, ci porta ad analizzare Gemelli, Sagittario e Acquario. Gemelli: Giornata effervescente utile per farsi avanti, prima di una domenica che potrebbe invece portare con sé qualche conflitto. Le avversità dell’anno scorso sembrano essersi dissolte e, a partire dall’inizio di marzo, sarà possibile fare affidamento sull’influsso positivo di Saturno per uscire da alcune situazioni spiacevoli. Sagittario: Le questioni amorose andrebbero affrontate entro marzo, prima che le perplessità sorte durante il mese di gennaio possano condurre la situazione oltre il limite del riparabile. Venere in aspetto positivo regala una grande carica passionale, che però, se coinvolge un rapporto in dubbio, potrebbe sollevare presto qualche perplessità. Acquario: Oggi e domani sarà possibile godere in modo particolare delle emozioni: questi due giorni molti riusciranno ad esprimere al massimo la propria capacità di amare, grazie ad una situazione astrologica sempre più positiva.

Bilancia, Capricorno e Pesci: l’oroscopo oggi di Paolo Fox

Andiamo a vedere cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per Bilancia, Capricorno e Pesci. Bilancia: Nonostante l’anno sia iniziato in maniera un po’ tortuosa, il finale sembra promettere grandi cose. Per ora, l’atteggiamento più utile sembra ancora essere quello volto al prendere tempo in attesa di una primavera che potrà portare i cambiamenti che ora non sembra si possano ottenere. Capricorno: Questo fine settimana potrebbe farsi sentire particolarmente il desiderio di liberarsi di un peso. Ultimamente la sfera sentimentale sembra essere stata messa un po’ in disparte per far posto ad alcune perplessità legate alla sfera lavorativa, ma presto sarà possibile godere di alcuni importanti cambiamenti che risolveranno queste perplessità. Pesci: L’atteggiamento protettivo che contraddistingue i nati sotto questo segno dovrebbe essere un po’ smorzato in favore di una maggiore attenzione verso la propria serenità. Sarebbe bene rivolgersi al passato soltanto nel caso in cui ne valga veramente la pena, fermo restando che i prossimi giorni potrebbero rivelarsi molto utili per portare avanti una frequentazione.

