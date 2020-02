Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 febbraio 2020/ Vergine, Leone, Scorpione, Toro e…

Oroscopo Paolo Fox 22 febbraio 2020: Ariete, Leone e Scorpione

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox l’analisi di Ariete, Leone e Scorpione. Ariete: Le giornate di oggi e domani potranno aiutare qualcuno a recuperare un po’ di serenità, grazie a una Venere favorevole che permetterà di godere di qualche grande emozione regalata dalle relazioni interpersonali. Leone: Alcune piccole perplessità e un po’ di tensioni portate dall’opposizione della Luna, qualcuno potrebbe riversare il suo mal contento su chi non si rivela all’altezza delle sue aspettative, faticando particolarmente a tenere per sé i rimproveri. Scorpione: Un atteggiamento punitivo nei confronti di sé stessi potrebbe spingere qualcuno a vedere il futuro in maniera ombrosa, mentre questo periodo sembra particolarmente utile per rivalersi e riuscire ad ottenere ciò che si desidera. Belle emozioni in arrivo.

Oroscopo di oggi per Toro, Vergine e Cancro

Ecco Toro, Vergine e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. Toro: Questo sabato sembra preannunciarsi ricco di eventi che meriterebbero di essere programmati bene per evitare tensioni. La presenza della persona giusta affianco permetterà ad un grande progetto di fiorire. Vergine: Questo sabato, piuttosto positivo, sembra preludere ad una domenica di lieve calo. La situazione generale resta comunque molto utile per perseguire grandi progetti e ottenere buone vittorie, ma durante la serata di oggi potrebbe nascere un po’ di disorientamento. Cancro: Le forti opposizioni del periodo portano un po’ di stanchezza e inquietudine. L’afflusso negativo di Saturno infatti sembra influire molto sulle emozioni che governano i nati sotto questo segno, dando la sensazione di nuotare contro corrente e creando svariati dubbi riguardo ai progetti che si stanno portando avanti. A partire da questa sera sarà possibile godere di un moderato recupero sul piano sentimentale.

